Во время раскопок Верхнего замка в Витебске нашли уникальные предметы 2 17.03.2019, 12:45

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Это помогло восстановить картину повседневной жизни горожан белорусского Средневековья.

Какие интересные археологические находки были обнаружены на территории Верхнего замка в Витебске во время раскопок в 1977-1993 годах и как они помогают узнать о повседневной жизни горожан Средневековья.

Об этом во время лекции на бесплатных курсах по истории Витебска рассказал известный белорусский археолог Леонид Колединский, пишет vkurier.by.

Леонид Владимирович отметил, что самые масштабные раскопки проводились в нашем городе 1978 году и именно тогда были получены наиболее ценные материалы, позволяющие узнать, как жили наши предки.

Какие предметы были найдены во время раскопок?

Артефакты, подтверждающие существование церкви святого Михаила

Храм был построен на Замковой горе в первой четверти ХІІ века. В XІV веке церковь была разрушена, но затем восстановлена в дереве на каменном фундаменте.

Во время раскопок было обнаружено несколько артефактов, которые позволяют подтвердить существование этого храма.

Среди них: архитектурно-строительные элементы (плинфа, блоки), оконное стекло, детали интерьера (декоративные плитки пола), деталь хороса (церковного светильника).

Кожаный и медный крестики

Плетеный кожаный крестик-амулет, который датируется 20–40-ми годами XV века, археологи обнаружили в жилище первой половины XV века. Подобные кресты были найдены под Новгородом и во время раскопок минского храма.

Кожаные крестики носили монахи или на груди, или это могла быть целая композиция из крестиков, которая подвешивалась к кожаному поясу верхней одежды. А принадлежать витебский крестик мог представителю низшего духовного звания или монаху.

Медный наперсный крест был найден в постройке первой половины XV века. На нем изображены сцены библейской жизни и святые христианского пантеона. Такой крестик мог носить на груди («персях») поверх одежды представитель духовенства.

Кроме этого, во время раскопок были обнаружены нательный крестик из меди и иконка-литик из голубого стекла.

Часть сосуда зооморфной формы

Во время раскопок 1978 года в слое конца XV – начала XVI веков археологи нашли часть глиняного сосуда зооморфной формы. Подобные артефакты также были обнаружены в Москве и в Полоцком районе Витебской области.

Особенность витебского сосуда, датируемого первой половиной XVІ века, в том, что он небольшой по объему, поэтому вероятно использовался не как рукомой, а как атрибут застолья и предназначался для вина.

Печные изразцы

Во время раскопок были найдены несколько печных изразцов с растительным орнаментом в виде пальмовых ветвей и различных цветов, которые несут определенную христианскую символику. Кроме этого, на одном из изразцов есть изображения льва, который вероятно мог символизировать Христа, и грифона – его преследователей, а на другом – сюжет «ангелы, парящие в воздухе».

Окрашенная яичная скорлупа

Жители Верхнего замка на Пасху красили яйца с помощью луковичной шелухи еще несколько веков назад. Об этом свидетельствует найденная в слое первой половины 30-х годов XIV века окрашенная яичная скорлупа.

Каменные топоры и жернова

В слое первой половины ХII века археологи обнаружили каменные топоры, которые в это время имели магическое предназначение. Белорусы верили, что они способствуют урожайности, спасают от болезней и молний, защищают от злых духов.

Подобные каменные топоры также были найдены на территории Нижнего замка в Витебске, при раскопках в Лукомле и Полоцке.

В качестве магического атрибута наши предки могли использовать и найденные во время раскопок Верхнего замка каменные жернова.

Позвонок щуки с отверстием и каменная бусина

Позвонок щуки был обнаружен в слое XІV-XV веков. Вероятно, он являлся оберегом, а носить его можно было как самостоятельное украшение-омулет, так и в составе ожерелья.

Вероятно, частью ожерелья являлась и найденная во время раскопок каменная бусина, масса которой чуть менее 2,8 грамм.

Изогнутая игла

Интересные артефакт был обнаружен в постройке начала XІV века. Длина иглы – 85 миллиметров, изготовлена она из железа, но покрыта металлом на медной основе.

Согнутая игла вряд ли использовалась в быту, вероятнее она имела сакрально-магическое назначение и могла служить оберегом от нечистой силы, например, ее могли втыкать в одежду во время болезни, на свадьбу или при рождении ребенка.

Изношенный башмак и отремонтированная посуда

Во время раскопок 1983 года в соединительной чашке сруба середины XIII века был обнаружен изношенный башмак. Сомнительно, что он мог попасть туда случайно. Вероятнее, башмак положили специально, возможно, для того, чтобы он служил оберегом.

Жители средневекового Витебска бережно относились к своим вещам. Так во время раскопок было найдено деревянное блюдо, расколовшиеся края которого хозяин скрепил лозовым прутиком. С помощью лозы был отремонтирован и найденный резной ковшик. А вот медную сковороду и кожаную обувь наши предки чинили с помощью заплаток.

В конце выступления Леонид Владимирович отметил, что все найденные во время раскопок предметы говорят не только о повседневной жизни населения Витебска того времени, но и о духовном мире его обитателей.

Затем у слушателей курсов была возможность задать вопросы археологу. Что интересовало витеблян, мы расскажем в следующий раз.