Макрон потребовал принятия сильных решений по отношению к «желтым жилетам» 1 17.03.2019, 12:59

Эмманюэль Макрон

Президент Франции отреагировал на пожары в центре Парижа.

Для того чтобы беспорядки и насилие на акциях «желтых жилетов» в Париже больше не повторились, необходимы «сильные взаимодополняющие решения». Об этом на заседании кризисной ячейки МВД объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BFM TV (перевод – РБК).

На встрече с министром внутренних дел Кристофом Кастанером, премьером Эдуардом Филиппом и министром юстициии Николь Беллубэ Макрон заявил, что «то, что произошло на Елисейских Полях, больше не называется демонстрацией».

«Есть люди, которые пытаются уничтожить республику всеми способами», — сказал он и потребовал проанализировать ситуацию и принять решения, чтобы этого не произошло.

16 марта во время 18-й акции «желтых жилетов» на Елисейских Полях было подожжено, разгромлено или разграблено несколько магазинов. Нападению также подвергся исторический ресторан Le Fouquet. Протестующие применяли дымовые шашки и жгли автомобили. В районе Триумфальной арки часть активистов забросала полицейских камнями. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ.

По данным МВД Франции, в протестах во всей стране участвовали 32,3 тыс. человек, 237 демонстрантов были задержаны. В Париже, как сообщили в полиции, на акцию «желтых жилетов» вышли около 10 тыс. протестующих. Во время столкновений в столице пострадали не менее 59 человек, в том числе 17 полицейских.

Акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года. Изначальным требованием демонстрантов было снижение цен на бензин и повышение зарплат и социальных выплат. Позднее акцент протестов сменился на недовольство действующей властью.