Труд ценой в 9 рублей и 26 копеек 5 Виктор Горбачев

17.03.2019, 13:24

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Фото: tut.by

Мавроди со своей пирамидой МММ с белорусским государством и рядом не стоял.

Знакомая вышла на пенсию. Пришло время. Вы не поверите, но так бывает. Со всеми бывает. Если человек доживает до отмеренных государством пенсионных лет. Вот и ее время пришло. Слава труду - дожила! Аккурат с нового года и вышла. И получает исправно. Низкий поклон за это. За 278 рублей. Родина так оценила ее труд.

Все бы ничего. Сели с ней и прикинули. Не к носу, а сумму пенсии к трудовым годам. И че имеем? 30 лет. Как с куста. Ровно 30 лет от звонка до звонка человек трудился. На благо родины и малой родины. Трудилась везде, где могла и на совесть. Думаю, нет сейчас разницы говорить кем трудилась. Хоть контролером ОТК, хоть работником складского помещения или сотрудником библиотеки. Как считали и насчитывали, не мне судить - но так есть. Как рисуют законы - так и насчитывают.

Имеем; - 30 лет труда и на выходе 278 рублей. Делим 30 на 278 и получаем 9 рублей и 26 копеек. Именно в такую сумму оценен ее труд за каждый рабочий год.

Понимаете? Год отработала - получи плюс 9,26! Вы только вдумайтесь! За трудовой год - 9 рублей и даже 26 копеек!

Я не знаю, какие слова тут подобрать и что говорить?! Ну, может у вас получится что сказать. Цена одного килограмма белорусских огурцов такая же, как начисления к трудовой пенсии со стороны государства за год работы!

Я думаю, это все, что нужно знать рабочему человеку о социальном государстве и его отношение к труду. А так да, труд украшает человека. Главное, труд честный и на благо этой родины и этого социального государства. И оно даст по заслугам.

9 рублей и 26 копеек! За год! Мавроди, со своей пирамидой МММ, и рядом не стоял!

Все. Точка.

Р.S. А огурцы то, чуть больше в цене - чем государство оценило ее годовой труд. О как бывает-то!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»