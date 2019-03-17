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Военный самолет США пролетел над Чукоткой

  • 17.03.2019, 13:29
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Boeing OC-135B Open Skies

Полет проходил на высоте 11,2 км.

Наблюдательный самолет ВВС США пролетел над российской территорией в районе Чукотки. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter, передает РБК.

Так, американский Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 был обнаружен в зоне действия приемников городов Анадырь и Певек на Чукотке. Отмечается, что полет военного самолета США проходил на высоте 11,2 км.

Ранее стало известно, что в рамках Договора по открытому небу совместная миссия США и Норвегии должна была совершить наблюдательный полет над российской территорией в период с 11 по 16 марта.

Тогда врио начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин отмечал, что полет будет выполнен на разведывательном самолете США Boeing OC-135B, который взлетит с аэропорта Новый в Хабаровске. При этом он добавил, что на борту будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение всех параметров полета.


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