Гродненский бизнесмен выкупил каплицу, где молился король Речи Посполитой 17.03.2019, 13:50

Верующие надеются, что древняя святыня опять станет местом молитвы.

Здание старой католической каплицы на улице Понемуньской в Гродно верующие просили вернуть уже давно. Годами власти присылали только отписки. В результате 12 марта на третьем аукционе святыню вместе с прилегающей территорией и имуществом «Гроднопромтехники» выкупил частный предприниматель. Что будет дальше с неоготическим костелом, пока неизвестно, сообщает «Белсат».

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Из бывшей каплицы – склад машинного масла и хозяйственной техники

Небольшое здание костела на улице Понемуньской в Гродно является частью бывшей резиденции Станислава Августа Понятовского, куда последний король Речи Посполитой убегал на охоту от настырных сплетен и глаз недоброжелательные придворных. В конце XVIII в. чувствуя неминуемую потерю короны, король начал раздаривать свои владения и резиденция в Понемуни также перешла в частные руки. В XIX в. каплицу перестроили в неоготическом стиле. Верующие здесь молились до 1939 года, однако после войны здание разделило судьбу сотен других белорусских святынь, закрытых коммунистами. В королевском поместье сделали совхоз, с каплицы сняли крест и вокруг появились гаражи – в этом месте появилась машинно-тракторная станция. Само здание святыни использовали как склад, куда сносили сельскохозяйственную технику и где держали машинное масло. Даже после распада Советского Союза здание не отдали верующим, а остатки дворцового комплекса так и не стали востребованным туристическим объектом.

ФОто: belsat.eu

«Годами мы просили, чтобы власти вернули святыню верующим»

Еще в начале 90-х гг. историки, которые делали обзор бывшей святыни, нашли в ней барельеф конца XVII в. с гербом короля Августа І. Находку передали в музей, однако на судьбу каплицы это все равно не повлияло. Здание, признанное историко-культурной ценностью, так и осталось складом на балансе предприятия ОАО «Гроднопромтехника». Еще в начале 2000-х ксендз Евгений Борисюк вместе с верующими пробовал уговорить, чтобы гродненские власти отдали каплицу верующим. В 2007 году официально был зарегистрирован приход Пресвятого Спасителя и всех святых, под который и попадала каплица. Однако ни собранные подписи жителей, ни письма в Министерство культуры не дали никакого результата.

ФОто: belsat.eu

«В 2006 году меня назначили настоятелем и мы начали просить, чтобы власти нам дали разрешение отремонтировать храм и снова сделать его местом молитвы. Мы собирали подписи жителей, отправляли руководству, несколько раз писали в министерство. Однако приходила постоянно одна и та же отписка, что святыня находится на территории «Гроднопромтехники», что там машинный двор, большое движение транспорта и это опасно для людей. Даже была организована комиссия в облисполкоме, где власти вместе с епископом Александром Кашкевичем якобы пришли к компромиссу, однако уже через месяц дело опять заглохло. И так длилось до 2016 года, пока нам не сказали, что надо подождать, кто купит территорию», – говорит кс. Евгений Борисюк, который проводит службы для жителей Понемуни, ул. Подольной и в каплице на католическом кладбище по улице Антонова.

Сегодня жителям Понемуни приходится ездить молиться или в каплицу на старом гродненском кладбище на ул. Антонова, или в другие костелы Гродно. Если бы здание вернули, то молиться приходило бы минимум 150 человек, – говорит священник.

Как торговали каплицей и бывшим дворцовым комплексом

Несколько лет назад руководство предприятия ОАО «Гроднопромтехника» все-таки решило продать территорию с пристройками и каплицей.

«Мы не могли выкупить каплицу, так как во-первых у нас денег таких нет, а во-вторых пришлось бы выкупать всю территорию полностью, так как частичная продажа земли не предусмотрена, а нам нужна только святыня, чтобы людям было, где молиться. Каплица внутри еще в довольно хорошем состоянии, хотя ремонт внутри никто не делал. Так, покрасили снаружи и березку на башне срезали», – объясняет кс. Евгений.

ФОто: belsat.eu

На первом аукционе в 2017 году территорию с постройками продавали за более 4 млн рублей, второй раз стоимость снизили до 2,8 миллионов, однако покупателей все равно не нашлось. На последнем аукционе в этом году зарегистрировался единственный покупатель, который и забрал недвижимость за 774 тысячи рублей. Им оказался гродненский частный предприниматель Андрей Буяновский.

Покупатель пока не говорит о своих планах на имущество. «Гроднопромтехника» должна покинуть территорию и здания до начала лета. Только тогда станет известно, в каком состоянии здания и что с ними можно сделать. Что делать с каплицей Андрей Буяновский также еще не решил.

ФОто: belsat.eu

«Было бы красивым жестом, чтобы новый владелец позволил нам молиться в храме. Я с ним разговаривал, но он еще пока больших планов не строит. Надо подождать пока предприятие вывезет свое имущество. Будем просить вместе с епископом. Я объяснил, что людям это нужно. И все-таки это может быть еще один королевский уголок нашего города», – говорит кс. Евгений.

Выкупленная территория занимает 4 га земли, на которой находится 16 строений: административные здания, гаражи и также каплица-склад. На данный момент она закрыта для посетителей.