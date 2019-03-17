В Никарагуа демонстранты потребовали освободить всех политзаключенных 17.03.2019, 13:59

ФОто: AP

В стране проходят массовые протесты против президента Даниэля Ортеги.

В ходе антиправительственных протестов в столице Никарагуа полиция начала задерживать демонстрантов. Силы безопасности центральноамериканской страны в субботу, 16 марта, сообщили о временном задержании в Манагуа 107 протестующих, которые выступали против политики президента Даниэля Ортеги и требовали освободить всех политических заключенных, сообщает dw.com.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро призвал немедленно прекратить репрессии в отношении политзаключенных. "Право на свободу демонстраций имеет важнейшее значение для легитимности демократии", - написал он в своем микроблоге Twitter.

Оппозиция и правительство возобновили диалог

В начале марта оппозиция и правительство Никарагуа после паузы в несколько месяцев возобновили мирный диалог с целью отыскать решение политического кризиса. За последние недели из тюрем центральноамериканской страны выпустили около 150 политических заключенных.

Протесты в Манагуа, 16 марта 2019 года

ФОто: AP

Требования отставки президента и вице-президента

В апреле 2018 года в Никарагуа начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий. Позднее социальные протесты переросли в акции с требованиями отставки главы государства и вице-президента Росарио Мурильо. Оппозиция из Гражданского альянса за право и демократию обвиняет президента и вице-президента в коррупции, произволе и

По данным правозащитных организаций, в ходе протестов погибли свыше 500 человек, а сотни были арестованы. В свою очередь, Ортега назвал кризис в стране результатом "попытки государственного переворота" со стороны финансируемых США групп.

Никарагуа - одно из беднейших государств западного полушария - в настоящее время переживает финансовый кризис. 73-летний Даниэль Ортега был президентом страны с 1984 по 1990 годы, затем переизбирался в 2006, 2011 и 2016 годах.