СМИ: У Порошенко около 20 технических кандидатов в президенты 3 17.03.2019, 14:13

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Петр Порошенко

Фото: EPA

Украинские эксперты провели анализ списка претендентов на президентскую должность.

На выборах президента Украины у нынешнего главы государства Петра Порошенко около 20 технических кандидатов. Об этом в статье для ZN.UA написала редактор Telegram-канала The Newsroom Оксана Денисова.

"Анализ списка претендентов на президентскую должность указывает на наличие у Петра Порошенко около 20 технических кандидатов, каждый из которых будет иметь своих представителей в избирательных комиссиях (для сравнения: у основного конкурента Порошенко по развитию "сеток" [лидера "Батьківщини"] Юлии Тимошенко таких кандидатов, по нашей информации, около 10)", – говорится в материале.

По данным ZN.UA, за счет технических кандидатов "3–4 тысячи из почти 30 тысяч участковых избирательных комиссий должны быть полностью укомплектованы людьми Порошенко".

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.

Согласно данным проведенного в марте опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, за шоумена Владимира Зеленского готовы отдать голоса 27,7% респондентов из тех, кто придет на избирательные участки и определился с выбором, за Порошенко – 19,6%, за Тимошенко – 14,8%.