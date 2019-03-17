Робин Гуд из Вильяррамъеля: неизвестный подкладывает деньги испанским крестьянам 17.03.2019, 14:27

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В некоторых конвертах счастливцы находили записки с комплиментами.

Легенда о храбром и справедливом разбойнике, который отбирал деньги у богатых и отдавал бедным, жива до сих пор. Мало того, история повторяется в режиме реального времени: неизвестный благодетель оставляет деньги возле дверей или в почтовых ящиках жителей одной из испанских деревень, пишет bigpicture.ru.

Жители небольшой испанской деревни начали находить у своих дверей и внутри почтовых ящиков конверты с деньгами, оставленные благодетелем-анонимом.

Начиная с прошлой недели, около 15 жителей деревни Вильяррамъель на севере Испании получили приятные сюрпризы в виде конвертов, внутри которых было по 100 евро.

Местные жители пытались путем логики выяснить, почему группа людей, которых ничего не связывает между собой, были выбраны среди 800 селян.

В испанских новостях неизвестного волонтера окрестили «Робин Гудом из Вильяррамъеля». Жители всей страны приятно удивлены и озадачены таким широким жестом благодетеля.

В некоторых конвертах счастливцы находили записки с комплиментами. На нескольких были обозначены имена и адреса получателей.

Глава местного муниципалитета, Нурия Симон, говорит, что жители деревни озадачены, потому что не знают, откуда появились эти деньги.

Счастливые конверты находили те, которые сейчас пребывают в бедственном положении: вдова с сыном, семья с маленькими детьми и пенсионеры. Некоторые из них сразу после находки отправились в полицию, чтобы уведомить о случившемся.

Доброта существует даже в современном расчетливом мире. Не важно, кто скрывается под маской испанского Робин-Гуда, — главное то, что он помог людям поверить в чудо.