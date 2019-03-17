Гуаидо в турне по Венесуэле: Сегодня здесь звучат призывы к свободе 17.03.2019, 14:54

Хуан Гуаидо

Фото: Manaure Quintero / Reuters

Законный президент мобилизует своих сторонников, чтобы добиться отставки Мадуро и новых выборов.

Лидер венесуэльской оппозиции, президент страны Хуан Гуаидо прибыл в город Валенсию, в северной части Венесуэлы, чтобы начать тур по стране с призывом к отставке Николаса Мадуро и скорейшему проведению свободных выборов, сообщает «Голос Америки».

Гуаидо выложил в Твиттере фотографии мероприятий дня. Он посетил службу в соборе Валенсии и побывал на местном рынке, приветствуя своих многочисленных сторонников.

В другом твите Гуаидо написал: «Те, кто живет здесь и кто приходит сюда, чтобы купить то не многое, что могут позволить себе эти трудолюбивые люди, они заслуживают лучшей и более достойной жизни».

Среди прочего он отметил, что субботний рынок обычно полон «шума и радости, но сегодня здесь звучат призывы к свободе и выражение надежды на лучшее будущее».

Именно здесь люди чувствуют последствия экономического кризиса в Венесуэле, вызванного «бесчеловечной системой власти, которая разрушила производительную и покупательную способность нашего народа», добавил Гуаидо.

Накануне Межамериканский банк развития (IDB) официально признал представителя Венесуэлы, назначенного Хуаном Гуаидо. Это первая международная финансовая организация, сделавшая подобное признание полномочий представителя временного президента.

Банк является крупнейшим региональным кредитором в Латинской Америке, и этот шаг является серьезным ударом по амбициям Николаса Мадуро. Эта акция может в конечном итоге дать возможность получения Венесуэлой кредитов развития, если Мадуро уйдет в отставку.

Гуаидо был признан законным лидером Венесуэлы большинством западных стран, включая Соединенные Штаты, а также многими латиноамериканскими странами.

Он назначил своим представителем в IDB экономиста Гарвардского университета Рикардо Хаусманна, бывшего министра правительства Венесуэлы в изгнании. За него проголосовали 48 членов Совета управляющих банка.

Ранее в пятницу одна из авиакомпаний США - American Airlines заявила, что она временно приостанавливает полеты в венесуэльские города Каракас и Маракайбо.

Это решение было принято после того, как Госдепартамент выпустил рекомендацию для граждан США воздержаться от посещения Венесуэлы «из-за роста преступности, гражданских беспорядков, слабой системы здравоохранения и произвольных арестов американских граждан».