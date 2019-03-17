«Сомневаюсь, что в своем возрасте я бы нашел в Беларуси работу с такой зарплатой» 17.03.2019, 16:28

Могилевчане рассказали о своем удачном опыте работы за рубежом.

Уже несколько лет подряд наше правительство ставит перед собой задачу — всем зарплату «папицот». Наши соотечественники, так и не дождавшись заветных цифр, ищут достойную оплату своего за рубежом. Часто это связано с трудностями: за границей можно не только ничего не заработать в случае банального «кидалова», но и лишиться документов и даже свободы, попав в трудовое рабство. Нередки и противоположные примеры, когда белорусы, уехав за границу, прилично зарабатывают и уверены, что на родине таких условий никогда бы не нашли. «Могилев.Онлайн» поговорил с горожанами, которые ездят на заработки за границу и всем довольны.

Александр 30 лет. «Обидно только то, что приходится ездить за несколько сотен километров от дома, чтобы прокормить семью»

В Москве я работаю уже 4 года. Я отучился в колледже, есть права на категории В, С и Д. Сначала работал водителем скорой помощи, помогал друзьям крутить машины. Когда у нас с супругой был один ребенок, еще вроде как держались, денег хватало. Но с появлением второго ребенка денег стало катастрофически не хватать. К тому же появилась возможность построить свой дом, поэтому денежный вопрос стал еще острее.

Я поменял работу и устроился работать шофером в частное предприятие. В мои обязанности входила перевозка и доставка строительных материалов, беседок, лавочек, столиков, дачных туалетов. Развозить это приходилось по всей Беларуси, иногда мой рабочий день начинался в 4 утра и заканчивался далеко за полночь. Иногда приходилось ездить по таким дорогам, что я удивлялся, как после всего этого автомобиль остался с колесами и живой подвеской. Ремонтировали автомобили, кстати, мы сами. Платили достойно, чуть больше 1000 рублей, но график был настолько изматывающим, что в выходные дни, когда хотелось провести время с семьей, или помочь супруге с домашними делами, я либо спал, либо ремонтировал в гараже рабочий автомобиль.

Работу в Москве мне предложил мой знакомый. На автомойку нужны были работники. Мне понравилось, что работать нужно вахтой: 3 недели работаешь, 3 недели отдыхаешь. Но эти 3 недели работаем круглосуточно: на работу выходит 3 человека, по мере того, как приезжают на автомойку клиенты, мы по очереди выходим и чистим автомобили. Спим в принципе в сутки по 6 часов, питаемся тоже хорошо: с ребятами белорусами привозим из дома закатки, мясные полуфабрикаты, картошку, закупаемся макаронами и крупами. Живем мы во времянках недалеко от автомойки, условия нормальные, есть кровати, стол, обогреваемся печкой. Сначала работать было сложновато, но не из-за графика, а из-за того, что к нам приезжали автомобили, стоимость которых равна нескольким квартирам в Москве. Когда опыта было чуть меньше, даже руки дрожали, так боялся что-то царапнуть. Но со временем приловчился, работы выполняю аккуратно, быстро и качественно.

Зарплата меня устраивает, с чаевыми выходит около 1500$. За эти деньги нужно конечно 3 недели впахивать, но потом 3 недели я могу посвятить семье, к тому же начал строить дом, и за это время могу что-то сделать. Возвращаться работать на родину я пока не планирую, даже в строительстве сейчас таких зарплат нет, что уж говорит про обычных водителей. Обидно только то, что приходится ездить за несколько сотен километров от дома, чтобы прокормить семью.

Григорий 38 лет. «Могу посоветовать одно — не лениться»

По образованию я электромонтажник и всю жизнь проработал на стройке в Беларуси. Но когда грянул кризис, и за работу я стал получать копейки, задумался о том, чтобы уехать на работу за границу.

Знакомый предложил устроиться в российскую компанию, которая занимается расклейкой по городу баннеров и плакатов. График работы меня устраивает: 1,5 недели работаю, весь остальной месяц отдыхаю. Это связано со спецификой нашей конторы: в начале месяца мы получаем полотна и чем быстрее они будут расклеены по городу, тем лучше для заказчика и для нас.

Работать, правда, приходится с 6 утра до 12 ночи в любую погоду, но зато оставшееся время я могу провести с семьей. Стоимость установки одного баннера примерно 1500-1700 российских рублей (48-50белорусских рублей). В месяц мы получаем заказы на расклейку 70-100 баннеров. Деньги за выполненную работу получаем уже в конце месяца на карту.

Первое время в целях экономии с другом жили в автомобиле, но продержались так неделю, все равно было неудобно спать, к тому же приходилось питаться в кафе и фастфуде, и вся наша экономия сходила на нет. Тогда мы нашли небольшой б/у фургон для путешествий, в складчину купили его. В нем есть все необходимое: небольшие кровати, емкости для воды и смыва канализации, импровизированная кухня. Его мы оставляем на платной стоянке и платим в месяц за нее чуть больше 45 белорусских рублей.

Несколько раз, возвращаясь домой, я подвозил на своем автомобиле белорусов, которые также возвращались с заработков. Некоторые жаловались на нерадивых работодателей, которые их обманули, некоторые были всем довольны.

Тем, кто ищет работу за рубежом, могу посоветовать одно — не лениться. Перешерстите интернет, загляните на сайты, где публикуются черные списки работодателей, которые кидают с зарплатами. Но лучше всего ехать с кем-то знакомым, в проверенное место. Пока возвращаться домой я не планирую, меня устраивает мой график и зарплата.

Сергей 50 лет. «Сомневаюсь, что в своем возрасте я бы нашел в Беларуси работу с такой зарплатой»

Я долгое время служил в милиции, вышел не так давно на пенсию. Хоть и носил статус «пенсионер», сил и желания работать было хоть отбавляй, но уже не в органах.

Один мой знакомый предложил ехать в Москву работать вахтовым методом охранником в салоне дорогих автомобилей. Работа непыльная, график 2 недели через 2 недели. Есть также ночные дежурства, они бывают 3 раза в неделю.

В мои обязанности входит обход залов, осмотр выставочных экземпляров автомобилей, наблюдение за посетителями салона, которые выглядят подозрительно. Был у меня один случай: зашли парни в салон лет 15-16 и пытались скрутить фигурку с капота автомобиля. У них, естественно, ничего не вышло, а они объяснили это тем, что у них такое хобби. Также видел много знаменитостей, которые выбирали себе автомобиль: Александра Серова, Максима Фадеева, Валерия Сюткина.

Зарабатываю я около 30000 российских рублей (примерно 980 белорусских рублей), жилье предоставляет компания, в месяц за комнату плачу около 30 белорусских рублей. Пока мне все нравится: зарплата — хорошая прибавка к пенсии, график удобный. Я сомневаюсь, что в своем возрасте я бы нашел в Беларуси работу с такой зарплатой.