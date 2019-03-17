У пассажирского самолета в Швеции загорелся двигатель 17.03.2019, 17:09

2,418

Пилот продолжил полет.

У пассажирского самолета Avro RJ во время полета из Стокгольма в Мальмё (Швеция) сломался один из двигателей.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Aftonbladet.

Пассажиры услышали громкий всплеск, после чего увидели через иллюминаторы языки пламени. Несмотря на это, лайнер планово приземлился в аэропорту Мальмё.

Самолет принадлежит авиакомпании BRA, на его борту было 80 пассажиров.

По словам представителя авиакомпании, пилот решил продолжить полет, поскольку разбалансировка одного двигателя в самолете не приводит к аварийной ситуации, а другие три двигателя были исправны.