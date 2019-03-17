Российские военные не вторгались на территорию Грузии? 17.03.2019, 17:27

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Фото: twitter

По словам местных жителей, информация о российском вторжении оказалась фейком.

В расположенном в зоне грузино-осетинского конфликта селе Хурвалети спокойно. По заявлению местных жителей, у де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия большое число пограничников и их активное передвижение не наблюдается, передает грузино-осетинского конфликта «Эхо Кавказа».

«Я живу прямо у оккупационной линии, там полное спокойствие. И до этого ничего не было, русские не входили в деревню. Ажиотаж вызван распространением неверной информации. Говорят, что хотят защитить село Хурвалети и хурвалетцев, реально же сами напрягают обстановку. Пусть все занимаются своими делами, решение этого вопроса – дело правительства, и такими акциями и движениями, если не ухудшится, то и к лучшему ничего не изменится», - заявила в беседе с «ИнтерпрессНьюс» жительница села Кетеван Хурошвили.

Напряжение ситуации последовало после того, как руководитель расположенного в селе Хурвалети приюта для престарелых Люда Салия распространила в соцсети заявление и фото вооруженных лиц в масках. Салия писала, что в Хурвалети, во дворах населения стояли российские военные. По заявлению жителей села, распространенное в Facebook фото было сделано в граничащем с Хурвалети осетинском селе Дзукаанткари.