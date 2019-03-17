Топ-10 фактов о борьбе брестчан против аккумуляторного завода 17.03.2019, 17:43

Жители Бреста уже больше года ведут борьбу против аккумуляторного завода.

Уже больше года брестчане борются против аккумуляторного завода, построенного недалеко от города. Завод должен был заработать в конце прошлого года, позже «АйПауэр» обещал выпустить первый аккумулятор в марте, но уже известно, что этого в ближайшее время не будет. Это значит, противники завода протестуют не зря. В материале «Белсата» — 10 фактов, которые стоит знать о брестском протесте.

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Кормление голубей — такую форму протеста в конце февраля 2018 года выбрали брестчане. Каждое воскресенье в 12:00 люди собираются на главной площади Бреста, просто разговаривают и кормят птиц. Власти испробовали различные меры, чтобы не дать людям приходить на площадь, но это не сработало: минимум 150 брестчан каждое воскресенье приходят кормить голубей. Брестская площадь стала за год очень популярной у белорусских оппозиционных политиков: тут были и Лебедько, и Рымашевский, и Губаревич с Козловым, и депутат Конопацкая. А для Николая Статкевича кормление голубей закончилось задержанием и пятью сутками ареста.

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За время протеста в органы власти были поданы 103 заявки на проведение различных акций – 75 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Разрешили только 1 митинг. Официально запретили 96 акций. К административной ответственности были привлечены 27 участников. Общий штраф составил 798 базовые величины, или 16 482 рубля. Три человека получили по 5 суток ареста. Также милиция активно практиковала задержание активистов вечером пятницы, а затем размещение их в ИВС до суда, после чего люди получали штрафы. Еще несколько протестующих потеряли работу, а владельцы частного бизнеса, которые принимают участие в протесте, признаются: такого давления и такого количества проверок они не испытывали никогда.

Разрешенный митинг «Брестчанки против свинца» собрал около 2000 человек

Отметим, что милиция в течение всего протеста вызвала активистов и журналистов к себе в воскресенье в 12:00 — именно в то время, когда происходило кормление голубей. Очевидно, это делали, чтобы люди не смогли попасть на площадь.

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Аншлаг на единственной разрешенной акции. Однажды власти разрешили противникам завода устроить митинг «Брестчанки против свинца», он собрал почти 2000 человек. Больше власти протестующим ничего официально проводить не разрешали.

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Против стройки завода брестчане собрали почти 40 тысяч подписей на имя главы государства, но так и остались не услышанными. Тогда люди начали собирать подписи за отставку местного руководства, но эта акция не имела такого успеха и после ряда репрессий была прекращена. Также активисты подавали иски против завода в суд, но, конечно, проиграли. Однажды противники завода пришли в суд с копией картины голландского художника Герарда Давида «Суд Камбиза, или Сдиранне кожи с продажного судьи». После этого случая на пропуске в брестский суд усилили контроль.

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Пройдя все инстанции в Беларуси, протестующие решили впервые в истории Беларуси провести местный референдум. Разрешения на это власти не дали.

Наклейка против строительства аккумуляторного завода на стекле автомобиля в Бресте

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Во время протестов активисты выяснили, что в поселок Зеленый Бор свозят опасные отходы с производства аккумуляторов в Белоозерске. В результате активисты, блогеры, журналисты и местные жители добились, чтобы свинцовый пепел из Зеленого Бора стали вывозить. И некоторых виновных наказали.

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Во время акций протеста брестская милиция ознаменовалось абсурдными задержаниями и протоколами. Молодая брестская мать получила штраф на одну базовую величину за то, что ее дети слепили снеговика, а женщина украсила ее листовкой «Нет яду, нет — заводу! Хозяйничать здесь народу!»

А 11 ноября Брестский ОМОН на глазах у детей задержал человека в костюме лиса. Этим человеком оказался активист Константин Остапук, выходные он провел в ИВС, а через два с половиной месяца милиция не нашла состава преступления в действиях Остапука и вернула костюм хозяевам, вот только за незаконное задержание Константина милиция пока не ответила.

Перед самым Новым годом милиция задержала Виталия Козака, который был в костюме Деда Мороза — в то воскресенье активист до площади так и не добрался.

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Больше, чем по активистам, власти били по независимым журналистам и блогерам. Под особым вниманием милиции – журналисты нашего телеканала и радио «Рация». Их задерживали, судили, следили за ними и оказывали другой давление. Но, несмотря на все угрозы, мы продолжаем освещать протест.

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Два клипа сняли активисты кампании против завода. Первый, «Жить», который стал неофициальным гимном протеста, активисты выпустили 17 марта прошлого года, а 15 февраля было выпущен еще один ролик – кавер на песню «Плакала» известного украинского группы «Kazka».

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Противники стройки завода за последний год отправили в различные государственные организации и учреждения более 700 писем. Это стоило более 1600 рублей.