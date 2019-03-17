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В Белграде демонстранты прорвали оцепление перед резиденцией президента

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  • 17.03.2019, 17:50
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Ранее во время протеста оппозиции против политики Вучича группа демонстрантов ворвалась в здание РТС.

В Белграде демонстранты прорвали оцепление перед резиденцией президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщается на сайте МВД страны, передает РБК.

В МВД добавили, что они попытались прорваться через кордон на грузовике и толкались с полицейскими. Министерство осудило нападение на сотрудников полиции.

В Своем аккаунте в Twitter глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что скандально и неприемлемо, что оппозиционеры Драган Джилас и Бошко Обрадович «пытаются проводить свою политику с помощью физических нападений на сотрудников полиции».

Ранее в Белграде во время протеста оппозиции против политики Вучича группа демонстрантов ворвалась в здание РТС. Группу возглавляли опозиционеры Обрадович и Джилас. Впоследствии жандармерия вывела митингующих из здания.


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