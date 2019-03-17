Соболенко: Вернусь в Индиан-Уэллс в следующем году за своим титулом в одиночном разряде 17.03.2019, 18:01

Источник: pressball.by

Первая ракетка Беларуси прокомментировала победу в парном разряде турнира в Индиан-Уэллсе.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко прокомментировала победу в парном разряде турнира в Индиан-Уэллсе. Выиграть титул спортсменке помогла Элис Мертенс из Бельгии.

- Воу, воу, воу! Первый титул ВТА в парном разряде. Спасибо моему партнеру Элис Мертенс и большое спасибо за этот удивительный ивент "BNP Paribas Open", а также огромное спасибо всем за поддержку. Так рада, что мне выпала возможность задержаться здесь до конца. Я вернусь сюда в следующем году намного сильнее за своим титулом в одиночном разряде, — написала Соболенко в Инстаграме.