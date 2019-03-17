Глава NASA: Первым человеком на Марсе станет женщина 17.03.2019, 18:57

Джим Брайденстайн

Глава NASA Брайденстайн рассказал о миссиях на Луну и на Марс.

Первым человеком на Марсе, скорее всего, будет женщина. Об этом в интервью радиостанции Science Friday 8 марта сказал директор NASA Джим Брайденстайн, передает gordonua.com.

Кроме того, по его словам, в миссии по высадке человека на Луну ключевая роль также будет принадлежать женщине.

"NASA стремится расширить проявление талантов человека. Поэтому мы с нетерпением ждем появления первой женщины на Луне", – сказал Брайденстайн, отвечая на вопрос радиослушателя.

Директор NASA также добавил, что в ближайшие годы на Луне буде основана постоянная колония.

В 2020-м финансовом году в NASA надеются получить из бюджета США $21 млрд, писало The Wall Street. $500 млн, по информации собеседников издания, агентство собирается потратить на исследование Луны.

Американские астронавты уже были на Луне. Первая в истории посадка произошла 16 июля 1969 года в ходе миссии США Apollo 11. Всего было шесть высадок (последняя в 1972 году), все произведены астронавтами американских миссий Apollo.

Пилотируемый полет на Марс объявляли своей целью в XXI веке многие национальные космические программы, в том числе NASA, "Роскосмос" и Европейское космическое агентство. NASA планирует высадить человека на Марсе в 2030-х годах, частная компания SpaceX заявляла, что это, возможно, произойдет уже в 2025 году.

Известный английский астрофизик Стивен Хокинг заявлял, что в течение 100 лет люди будут жить на Марсе.

В июне в NASA объявили об открытии органических молекул в поверхностном слое марсианского грунта.