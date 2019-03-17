Мэй допустила, что Великобритания может остаться в ЕС 17.03.2019, 19:50

ФОто: AP

Премьер-министр Великобритании пригрозила парламенту провалом Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала британских парламентариев проявить патриотизм и поддержать соглашение по Brexit, которое она ранее согласовала с Евросоюзом.

Такое заявление Мэй обнародовала в воскресенье, 17 марта, в своей статье для британской газеты The Telegraph, передает nv.ua.

При этом премьер надеется, что такое решение Палата общин сможет принять до 21 марта – то есть до начала работы саммита ЕС, на котором она сможет попросить Брюссель о кратковременной отсрочке Brexit.

"Мы можем лишь оставить в прошлом старые ярлыки и действовать вместе как демократы и патриоты, прагматично достигая честных компромиссов", - пишет в своей статье премьер Великобритании.

Положительное голосование по сделке она назвала "единственным выходом из сложившегося тупика" и попросила парламентариев забыть о противоречиях.

В случае поддержки соглашения по Brexit в Палате общин Мэй намерена просить Брюссель лишь о "короткой технической" отсрочке выхода Лондона из ЕС. Премьер выступает категорически против участия Британия в майских выборах в Европарламент, в которых страна вынуждена будет участвовать, если Brexit затянется.

"Все это делает тот выбор, с которым сталкиваются сейчас парламентарии, предельно ясным, - пишет премьер в своей статье. - Если [парламент] не сможет [поддержать сделку по Brexit], то мы не выйдем из ЕС еще несколько месяцев, если вообще когда-нибудь выйдем", - напомнила Мэй.

Кроме того, как сообщает Reuters, члены правительства Мэй потратили воскресенье, 17 марта, на то, чтобы заручиться поддержкой большего количества парламентариев по предложенной сделке с ЕС.

"Значительное количество коллег [..] изменили свое мнение по этому поводу и решили, что альтернатива настолько неприемлема для них, что они склоняются к тому, что предложенная премьер-министром сделка - лучший способ реализовать Brexit", - заявил в комментарии ВВС о таких кулуарных переговорах Филип Хэмонд, британский министр финансов.

На вопрос о том, достаточно ли уже голосов удалось собрать правительству, он ответил: "Пока нет, работа еще ведется".

Напомним, 14 марта британский парламент поддержал перенос Brexit.

12 марта парламентарии во второй раз проголосовали против соглашения об условиях выхода из Европейского Союза. На следующий день британские депутаты не поддержали выход страны из Евросоюза без соглашения.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.