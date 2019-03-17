Россиянин нелегально ввез в Беларусь 18 тысяч литров спирта 3 17.03.2019, 20:35

Фото: УВД Гродненского облисполкома

Груз принадлежал компании «Мир здоровья».

Сотрудники УБЭП УВД Гродненского облисполкома и ГУВД Мингорисполкома задержали на территории Брестской области фуру с полуприцепом, в которой везли крупную контрабанду спирта.

Согласно пресс-службе Гродненской областной милиции, грузовик шел из России, им управлял российский гражданин.

В грузовом отсеке нашли канистры с 18 тысячами литров жидкости. Согласно документам, груз принадлежал компании «Мир здоровья» и предназначался для приготовления лекарственных форм, но эксперты пришли к выводу, что это спирт.

Оперативники располагают информацией, что его должны были продать на территории Беларуси. Контрабанду изъяли, на водителя составили административный протокол.