закрыть
17 марта 2019, воскресенье, 20:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Россиянин нелегально ввез в Беларусь 18 тысяч литров спирта

3
  • 17.03.2019, 20:35
Фото: УВД Гродненского облисполкома

Груз принадлежал компании «Мир здоровья».

Сотрудники УБЭП УВД Гродненского облисполкома и ГУВД Мингорисполкома задержали на территории Брестской области фуру с полуприцепом, в которой везли крупную контрабанду спирта.

Согласно пресс-службе Гродненской областной милиции, грузовик шел из России, им управлял российский гражданин.

В грузовом отсеке нашли канистры с 18 тысячами литров жидкости. Согласно документам, груз принадлежал компании «Мир здоровья» и предназначался для приготовления лекарственных форм, но эксперты пришли к выводу, что это спирт.

Оперативники располагают информацией, что его должны были продать на территории Беларуси. Контрабанду изъяли, на водителя составили административный протокол.

Фото: УВД Гродненского облисполкома


популярное за неделю

Мнение

Интенсивное верчение головой и здоровье
Интенсивное верчение головой и здоровье Валерий Карбалевич
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси Андрей Санников
Бренд и тренд
Бренд и тренд Ирина Халип
Весенние танцы в кремлевской ловушке
Весенние танцы в кремлевской ловушке Владимир Халип