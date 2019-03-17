Сенатор Кирстен Джиллибранд объявила об участии в выборах президента США 17.03.2019, 20:53

Кирстен Джиллибранд

Сенатор от штата Нью-Йорк вступила в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд вступила в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, который будет противостоять президенту Дональду Трампу на выборах 2020 года, передает «Голос Америки».

О своем решении она официально объявила в воскресенье утром – не в большом выступлении, а посредством видео, в котором она задает вопрос: «Победят ли смелые?»

«Нам нужен лидер, который принимает большие, смелые, отважные решения, – говорит Джиллибранд на видео. –(Лидер), который не боится прогресса».

Сенатор планирует выступить с первой крупной речью на следующей неделе перед отелем Trump International Hotel в Нью-Йорке.

В своем видео она обозначила проблемы, на которых она будет фокусироваться во время избирательной кампании.

«Мы отправились в космос и садились на Луну. Если это нам по силам, то мы, несомненно, можем добиться всеобщего доступа к медобслуживанию, – сказала она. – Мы можем предоставлять всем оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, покончить с насилием с применением огнестрельного оружия, принять “Новый зеленый курс”, вывести деньги из политики и вернуть нашу демократию».

Джиллибранд присоединяется к большой группе кандидатов в президенты, среди которых есть несколько законодателей-женщин: сенаторы Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и Камала Харрис, а также член Палаты представителей Тулси Габбард.

Джиллибранд была назначена сенатором в 2009 году, заняв вакантное место, которое до этого принадлежало Хиллари Клинтон, но после этого три раза побеждала на выборах.