Чубаров о поездке Путина в Крым: Вора тянет на место преступления 17.03.2019, 21:05

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Рефат Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа высказался о посещении президентом РФ оккупированного Крыма.

"Вора и бандита" Владимира Путина "тянет на место совершения им преступления" в оккупированный Крым.

Так глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал в Facebook намерение российского президента приехать на полуостров 18 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"Международный преступник, вор и бандит Путин завтра будет ходить по моей родной земле, на которую я не могу уже ступить вот уже 1716-й день. Путин мечется, как палач, осознающий неизбежность людской кары за совершенные им преступления. Завтра, когда Путин, находясь в Крыму, будет искать успокоения в среде своих подельников по преступлению и изображать "торжество по случаю воссоединения", в сотнях тысячах крымских семьях его имя будет проклято", - написал Чубаров.

Он напомнил о пяти годах "нестерпимо продолжающейся российской оккупации Крыма": "Десятки похищенных и убитых крымских татар, сотни незаконно лишенных свободы крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических памятников, вытеснение коренного народа полуострова – крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма, милитаризация полуострова, сопровождающаяся разрушением уникальных природных объектов и экологическим загрязнением территории Крыма, – лишь малая толика того, что, безусловно, приведет Путина на скамью подсудимых Международного трибунала".

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное "голосование". 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Президент РФ Владимир Путин планирует 18 марта посетить оккупированные Крым и Севастополь. Запланировано, что он проведет в Симферополе несколько встреч и примет участие в "торжествах", посвященных пятой годовщине оккупации.