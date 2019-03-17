Сергей Южик: Очень надеюсь на полную смену руководства белорусского биатлона 1 17.03.2019, 21:14

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По словам журналиста «Прессбола», руководство снова «обмануло спортсменок и болельщиков».

Ведущий текстовой трансляции женской гонки с массового старта на ЧМ-2019 Сергей Южик на сайте Pressball.by проанонсировал подведение итогов главного старта сезона в виде отдельного материала и высказал надежду на полную смену руководства белорусского биатлона.

- О причинах неудач на ЧМ-2019 не буду рассказывать прямо сейчас — хочется оформить это в виде отдельного материала. Хотя ни для кого не секрет, что весь порох был бездарно спален ради второсортного по мировым меркам чемпионата Европы в Раубичах.

Обсуждать тут особо нечего, поэтому прощаюсь с вами. Очень надеюсь на полную смену руководства белорусского биатлона, которое в очередной раз обмануло и спортсменок, и болельщиков.