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Фотофакт: «Белмаркет» продает товар из оккупированного Крыма

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  • 17.03.2019, 21:32
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Белорусская сеть супермаркетов торгует пищевой содой из оккупированного полуострова.

В Минске в сети «Белмаркет» по ул Слободской, 37 продается пищевая сода. На упаковках указан изготовитель - Крымский содовый завод. Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Красноперекопск.

«Мало того, что продают краденое, так еще умудрились и акцию объявить. Мол, налетай, отдадим ворованное «за недорого», - написал в редакцию Charter97.org читатель.

«Интересно, что об этом подумают их украинские поставщики, партнеры, да и наши покупатели? Похоже, «Белмаркету» на это начхать. Возможно, резонанс в СМИ заставит одуматься данную торговую сеть», - отметил читатель.


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