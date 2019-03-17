ВВС: Зеленский, Бойко, Ляшко, Вилкул не упомянули Крым в своих программах

ВВС: Зеленский, Бойко, Ляшко, Вилкул не упомянули Крым в своих программах2
- 17.03.2019, 22:26
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Все кандидаты в президенты Украины говорят о Донбассе, но некоторые ни разу не упоминают оккупированный РФ Крым.
Четыре кандидата в президенты, которые по результатам опросов попадают в первую десятку по количеству набранных голосов, забыли упомянуть об оккупированном Крыме в своих программах.
Об этом со ссылкой на ВВС информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что все кандидаты в президенты говорят о Донбассе, но есть такие, которые ни разу не упоминают в своих программах оккупированный РФ Крым.
В частности, это бывшие "регионалы" Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также Олег Ляшко, Владимир Зеленский и другие. Всего в материале упоминается 14 таких политиков.