Тяготы гибридности Александр Хоц

17.03.2019, 22:46

Фото: Schaube/face to face/Global Look

Гибридный образ жизни устраивал - пока не случился облом.

До сих пор российский оккупант (в "отпусках" или в казармах) вёл в меру комфортную жизнь, находясь в двух средах одновременно. Одной ногой он был на войне с Украиной, но другой - пользовался благами цивилизации, постил в Инстаграме сэлфи, кадры любимых девиц, голых торсов, техники и боевых расчётов. (Боевое братство требует громких реляций).

Гибридный образ жизни его вполне устраивал - пока не случился облом. До генштаба (который вместе с путиным не сильно "шарил" в интернете) наконец дошло, что тщеславие бойцов бьёт по тайным операциям почище западных разведок вместе взятых. При наличии аккаунтов ни в каких шпионах НАТО не нуждается.

И интернет оккупантам прикрыли - волей их главнокомандующего. Ни тебе сэлфи в "донецких степях", ни весточек девицам с брони родного "Бука". Сиди, ковыряйся с почтовыми марками, как в каменном веке. Что за садизм: требовать подвигов, запрещая трубить о них миру?

Тем не менее, смартфоны, телефоны и прочие гаджеты с марта в армии под запретом. ("Гад же ты", - шепчет путинский контрактник, глядя на главный портрет).

Росчерком пера миллионы путинских "соколов" лишили благ цивилизации, приблизив к условиям военного времени. "Псам войны" - собачью жизнь. Гибридность перестала быть приятной.

Но главная подлянка, которую кинул главком, в том, что руководство продолжает жировать в цивилизованных условиях, открывая своё порно на айфонах последней модели. Где справедливость, братан?

Армию заставили платить за тайный характер агрессии. Но такие войны несовместимы с цивилизацией.

Это не первый случай, когда режим вытирает ноги о холопов. Отпусков за границей уже лишали полицаев и "службистов" (прощай, египетские пляжи и турецкий берег). Держателей тайных счетов уже возвращали на родину, загоняя в санкции и круша бизнес (Дерипаска до сих пор мотается по западным судам). Национализация пенсий чуть не придушила верховный рейтинг. Теперь добрались и до армии. Укрощение элит - в прошлом; на повестке дня национализация гаджетов и порнухи..

Но похоже, режим плохо знает своих отморозков. Запрещать им ловить кайф от жизни - дохлое дело. Никто из интернета не уйдёт, сливая военную тайну натовской военщине. Как известно, голь на выдумки хитра, особенно если власть задумала сделать "голь" ещё более "голой".

Пьяные "себяшки" в трусах и на броне - жанр бессмертный. Вражеским разведкам приготовиться..

Александр Хоц, Facebook