«Даю машине разгон и качусь по инерции» 17.03.2019, 22:53

Белорусы - об очередном повышении цен на топливо.

Опять на копейку дороже. Очередное повышение цен на топливо уже не удивляет белорусов, передает «Белсат».

Жители Минска:

«У меня нет выбора. Я живу за городом, мне нужно пользоваться автомобилем, чтобы перемещаться в город – на работу и по делам».

«Сказали – подорожало, ну, подорожало. Пикетов же никто не делает, скажем так. Машины ездят, поэтому покупать будут. Поднимут еще на две – будут брать».

Сейчас за литр 92-го бензина придется заплатить 1.47 копеек. 95-й и дизельное топливо – 1.58 копеек, 98-й – 1.79 копеек. Повышение на одну копейку не выглядит катастрофическим. Однако только в марте цены увеличивали трижды. С начала же 2018-го топливо дорожало 31 раз. А это уже ощутимо для кармана.

«Сегодня я машину оставила у метро, и сюда поехала общественным транспортом. Немного экономлю, естественно. Приходится».

«Даю машине разгон и качусь инерции, понимаете. Стараешься не ездить. Хотя машина – не роскошь, а уже необходимость».

«И по знакомым, и по друзьям, все берут малолитражные двигатели, чтобы где-то была экономия топлива. Поэтому, думаю, на сегодня этот вопрос стоит остро».

Систематическое повышение цен «Белнефтехим» объяснял целым рядом факторов: курсом валют, изменением мировых цен на нефть, однако прежде всего – финансовым состоянием отечественных заводов переработки нефти и налоговой нагрузкой. С начала года цена российской нефти для белорусских заводов увеличился почти на 9%.

Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель: «Если цена на нефть будет падать, то аргумент властей будет о том, что сокращаются доходы нефтеперерабатывающих заводов, и им надо компенсировать это на внутреннем рынке, и они будут поднимать цену. Если мировая цена на нефть будет расти, то власти будут говорить, что она растет, и поэтому, соответственно, растет и цена топлива».

Правда, надежду власти возлагают на модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий. Мол, в этом случае удастся выйти на глубину переработки – более 90 процентов, и соответственно – увеличить прибыль.

Постепенного увеличения цен еще придется ждать до того момента, пока цены не достигнут уровня подорожания 15-20% которых достигло российское сырье для Беларуси.