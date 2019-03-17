Белоруска в Остраве: Если бы мою чешскую зарплату платили в Пинске, вернулась бы на родину 17.03.2019, 23:08

Белорусская семья рассказала о жизни в Чехии.

«С мужем и сыном мы живем в Чехии в городе Острава. Это третий по величине город в Чехии после Праги и Брно. Сами мы из Пинска», — начинает свой рассказ читательница tut.by Юлия.

«Уезжала в Чехию с зарплаты в 270 рублей»

— Первым уехал в Чехию мой муж. Летом 2016 года бросил работу мастера в одном из местных СПМК и устроился водителем-международником в чешскую логистическую компанию, — вспоминает Юлия. — Трудоустраивался он через чешское кадровое агентство, которое разместило в интернете объявление о наборе водителей в чешские фирмы. С руководством этого кадрового агентства муж остался в очень хороших отношениях.

Работа предполагалась вахтовым методом. Однако первая вахта у него получилась на полгода. Поэтому осенью я приехала к нему в гости — вместе мы съездили в Вену, посетили Прагу, и муж познакомил меня с руководителем кадрового агентства, через которое и нашел работу. Для меня это знакомство оказалось судьбоносным — буквально через пару месяцев мне поступило предложение оттуда работать с ними удаленно с перспективой переезда в Чехию.

У себя в Пинске я работала преподавателем одного из местных колледжей. Как и в любой бюджетной организации Беларуси, дело там в последние годы обстояло очень плачевно. Набор студентов был невысокий, зарплата соответственно тоже. Уезжала в Чехию я с зарплаты 270 рублей. Оговорюсь, это было немногим больше полставки. Учитывая, что у меня на руках оставался трехлетний сын и дочь-первокурсница, учившаяся в Гродно, оставалось радоваться, что есть муж-добытчик, пусть и приезжающий к тому времени раз в три месяца.

Понятно, что я без раздумий согласилась на предложение посотрудничать. Так как маячила перспектива переезда, то очень старалась показать себя хорошим работником. Этот период продолжался где-то полгода, затем в один прекрасный ноябрьский вечер мне позвонил руководитель агентства и предложил официальную работу непосредственно в самой Чехии. Мне оформили визу, и я приехала в Остраву в начале декабря 2017 года, через 2 недели после звонка.

«Сначала жила на две страны: дочка осталась доучиваться в университете, а мы с сыном уехали к мужу»

Первое время жила на две страны, находясь по месяцу то в Чехии, то в Беларуси. Связано это было с тем, что в Беларуси остался сын, на которого документы оформлялись дольше. Так как дочь училась в университете, решили ее не срывать с учебы, она осталась в Гродно. Сейчас дочка к нам приезжает на каникулы и на любые длительные выходные. В перспективе рассматриваем ее переезд к нам.

Понятное дело, что с таким графиком снимать постоянное жилье было нецелесообразно, поэтому на период проживания в Чехии останавливалась в общежитии недалеко от места работы. Муж работал по своей вахте и приезжал ко мне пару раз на выходные.

В мае 2018 года были одобрены мне и сыну долгосрочные визы, и тогда же мы перебрались в Чехию на постоянное проживание. Для тех, кто интересуется оформлением чешских долгосрочных виз — они одобряются в течение 2−3 месяцев после подачи. Если кому не хочется терять время в ожидании, можно приехать быстрее — по краткосрочной 3-месячной рабочей визе. Дети идут по программе воссоединения семьи, так что здесь необходимо быть готовым к оформлению массы документов как со стороны матери, так и со стороны отца, с соответствующими нотариальными заверениями и переводами на иностранный язык. Также необходимо будет предоставить подтверждение вашей финансовой обеспеченности собственного ребенка — выписка счета из банка должна быть на сумму не менее 1600 евро. Эту сумму нельзя тратить до момента, пока не получите известие об одобрении визы ребенку.

Вообще, планируя свой переезд в другую страну, в частности в Чехию, будьте готовы к существенным начальным затратам. В этом случае спасибо мужу, который взял все финансирование на себя. Я на свои 270 рублей много бы не вытянула.

«Съемные квартиры чаще всего будут с кухней, но без дивана»

Источник: tut.by

Переезжали мы машиной. Естественно, всю бытовую технику оставили в пинской квартире и брали только личные вещи, и то пока только летние, потому что планировали в августе приехать в Беларусь за зимними. Сумок все равно было очень много, загружена была вся наша машина и кофр, прикрепленный сверху. Сама по себе Острава находится в 700 километрах от Беларуси, вроде бы недалеко, однако не менее 5 часов проводим каждый раз на границе, и эти поездки безумно утомляют.

Квартиру мы искали предварительно перед переездом. Подвернулся удачный случай в лице знакомых моего босса, которые искали квартирантов. Поэтому мы стали жильцами в только что отремонтированной двушке недалеко от моей работы. Детский сад (школка) располагается также рядом. Используем мы преимущественно одну комнату, вторую используем для гостей, которые к нам часто приезжают из Беларуси.

Сам по себе поиск квартиры не является проблематичным. Множество сайтов и агентов, занимающихся этим промыслом и предлагающих массу вариантов. Однако за эти услуги надо будет платить в размере одномесячной арендной платы за жилье (двушка — около 300 евро). Еще одна предварительная выплата — это кауца — опять же в размере одно-двухмесячной арендной платы. Кауца отдается собственникам квартиры в качестве своеобразного залога за сохранение имущества. Если при выселении что-нибудь будет испорчено, это вычтут из кауцы, остальную сумму вам вернут. Либо вернут полностью при условии сохранности имущества.

Как правило, практически все квартиры оборудованы кухонной мебелью. Поэтому об этом пункте заботиться не придется, а вот остальную мебель чаще всего придется покупать. Стартовую мебель — диван, кровать, компьютерный и журнальный стол, кухонный стол и стулья — мы закупили сразу в местной «ИКЕЕ» в первый же день переезда. На все ушло около 1000 евро. Остальное мы теперь докупаем не спеша.

Источник: tut.by

Оплата коммунальных и аренды квартиры высчитывается у меня из зарплаты — это сумма около 400 евро. Здесь дорогие коммунальные услуги, что не новость — по сравнению с нынешними белорусскими расценками (в курсе, потому что оплачиваем коммунальные в нашей периодически пустующей пинской квартире) все дороже примерно раз в 5. Поэтому экономия — это здесь не просто призыв властей. Интернет — чаще всего ваша забота, но здесь можно купить неплохие пакеты услуг за 30−50 евро в месяц. Своеобразен и нелогичен, с точки зрения белорусского менталитета, подход к оплате коммунальных услуг — раз в год, не каждый месяц. И могут быть какие-то перерасчеты, согласно которым либо вернут какую-то сумму либо придется еще доплатить.

«Каждый месяц возвращают налог в размере 40 евро на ребенка до 18 лет»

В принципе, этот метод перерасчетов действует во многих сферах — в школке, у работодателей. Раз в год собираешь необходимые бумажки (оплата детсада, ипотеки, накопительные страхования) и возможно вернуть какую-то часть подоходного налога. У некоторых возврат доходит до 700 евро в год. Еще один интересный момент — это ежемесячный возврат налога примерно в 1000 крон (40 евро) лицам, имеющим детей в возрасте до 18 лет. Мелочь, а приятно.

Стоимость детского сада в месяц примерно 50 евро. Коллеги говорят, что это дорого, есть и подешевле. Оплата одинаковая каждый месяц вне зависимости от того, посещал ребенок сад все дни или нет. В последующем количество непосещаемых дней учитывается при возврате подоходного налога. Детский сад — чешский, мы сознательно не искали русскоязычные сады, хотя они есть в Чехии и в городе. Когда прошел процесс адаптации, ребенок полностью освоился — обзавелся друзьями и стал говорить на чешском.

Источник: tut.by

Программа в садах мало чем отличается от белорусских — те же программы, развивающие детей. И сами детсады напоминают белорусские, только меньше групп — максимум 6 в садах, а то и 2−3. Нет спальной зоны — эту функцию выполняет игровая зона, туда просто вытаскивают матрасы, которые складируют в подсобке рядом. Периодически бывают совместные мастерские с родителями — родители приходят и вместе с детьми создают какую-нибудь поделку под чутким руководством воспитательниц (учителэк). И еще один плюс — практически никаких поборов: мне пришлось принести только набор хозяйственных принадлежностей и немного бытовой химии. Причем список стандартный для всех родителей. Все краски, фломастеры, бумага, пластилин — это все предоставляется самим детсадом.

Кстати, по самой Остраве, как и по всей Чехии, очень много прекрасно оборудованных детских площадок. Сами чехи объясняют это тем, что несколько лет назад были получены большие субсидии от Евросоюза, которые правительство пустило на оборудование детских площадок.

Для того, чтобы устроить ребенка в детский сад, необходимо письменное разрешение педиатра. К нему обязательно надо стать на учет в первые две недели после приезда. Педиатры принимают к себе только на условии оплаченной страховки на ребенка. Страховка оформляется на год. Причем не каждая страховка подойдет, не везде врач захочет принять. То же самое касается и страховок на взрослых. Нам пришлось сделать практически самую дорогую страховку — 600 евро. И то педиатр в нашем районе не захотела нас принять, мотивируя тем, что тип страховки не тот. Поэтому вожу ребенка к педиатру через два района. Для этого выпрашиваю служебную машину обычно. Здесь нет практики прихода врача на дом. Если заболел ребенок — везете его сами к врачу.

«Минимальная зарплата в Чехии 600 евро. И платят ее очень часто»

Еще один важный психологический момент, про который часто забывают сказать, — это адаптация к новому месту и новой жизни. У всех по-разному — от пары месяцев до года. Но будьте готовы к моментам тоски по родине, желанию все бросить и уехать, а также ощущению того, что ты здесь пока посторонний. Особенно на первых этапах, когда не знаешь языка и особенностей жизни в новой стране.

Сейчас все основные затраты, тяготы переезда и адаптации, можно сказать, позади. Мы вошли в нормальное житейское русло. Поэтому стали расширять круг интересов — отдали сына на хоккей. В любой стране это будет дорогой вид спорта. На снаряжение затратили порядка 500 евро, ежемесячная оплата — 20 евро. 3 раза в неделю посещаем тренировки. Здесь очень хорошая база для этого вида спорта, впрочем, и фанатов тоже много. Муж в рейсах, возить нас не может. А наша машина на белорусских номерах — и опять же нужна страховка, ее мы берем только на длительные поездки. Поэтому с сыном ездим на тренировки на общественном транспорте. Стоимость билетов зависит от количества времени — 16 крон (1,5 рубля) стоит 10-минутная поездка. 30-минутная поездка стоит 20 крон (1,9 рубля).

Источник: tut.by

Что касается цен в магазине — они примерно такие же, как и в Беларуси. Продукты не намного дешевле. Это не особо ощущается, когда ходишь в магазин по мелочи. Однако если делать глобальные закупки, то это ощутимо. На те же деньги в Беларуси получается закупить продуктов меньше. Это чисто наше наблюдение, когда в декабре в родном Пинске мы закупались на Новый год, отметили разницу, сопоставив затраты и количество купленных продуктов.

По поводу покупки одежды — скидки здесь частое явление, это конечно на руку. Особенно когда приезжает дочка — обязателен шопинг с ворохом купленной одежды и относительно небольшими затратами. Я обычно укладывалась в 50 евро.

Насчет зарплат — хочу развенчать миф о том, что если это заграница, то обязательно платят дворникам 1000 евро. Работая в кадровом агентстве по трудоустройству иностранцев в Чехии, я особенно часто сталкиваюсь с этим стереотипом. Средняя зарплата в Чехии — 25 000 крон (1000 евро). Это оплата труда квалифицированных работников. Конечно, есть и выше. Однако разнорабочие, к примеру, получают зарплату 15000−16000 крон (около 600 евро). Эта сумма — минимальная заработная плата в Чехии. И, кстати, она очень распространена.

Какие выгоды мы получили от переезда? Основное — это, конечно, финансовая стабильность и возможность дать детям больше, чем можем на родине. Мы можем позволить себе отдых в южных странах либо поездки, и при этом в нашем бюджете не образуется огромная финансовая дыра. К тому же Острава имеет выгодное географическое положение — час езды от Словакии, в 40 минутах езды от нас горы с фуникулерами и оборудованными лыжными трассами — прекрасный уикенд зимой и летом обеспечен. 20 минут езды от Польши: час — и ты в Катовице, два часа — и ты в Кракове. До Брно 2 часа. До Праги, как и до Вены, — 3 часа. Очень развито железнодорожное сообщение — вот только постоянные опоздания поездов — это прямо бич, особенно для белорусов, привыкших к стабильному расписанию. Так как Острава — крупный город, здесь проходит много культурных мероприятий, а также приезжает много звезд. Здесь хорошая площадка для выступлений и часто мировые звезды, приезжая в Чехию, едут в Прагу и Остраву. Поэтому культурный досуг здесь — не проблема.

Мне повезло, у меня сейчас интересная работа, с очень хорошим дружным коллективом и адекватным руководством. Поэтому мне в радость приходить в будний день на работу и проводить здесь 70% своего времени. К слову, даже в будние дни у нас часто случаются какие-то праздники, а также коллективные вылазки куда-нибудь. И при всем этом я очень скучаю по своему городу и по Синеокой ностальгирую тоже. Когда у меня спрашивают, вернулась бы обратно, говорю, что если бы эта работа была у меня в Пинске, вернулась бы без раздумий. Наверное, я еще застряла на этапе адаптации к новой жизни.