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Мадуро остался без всех своих министров

  • 18.03.2019, 8:05
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Фото: Reuters

Перестановки в кабинете министров диктатор реализует в ситуации глубочайшего политического кризиса.

Узурпатор Николас Мадуро потребовал от своих министров уйти в отставку. Об этом в воскресенье, 17 марта, в соцсети Twitter написала так называемый «вице-президент Венесуэлы» Делси Родригес. Речь идет о полной «реструктуризации» кабинета министров для «защиты родины Боливара и Чавеса», написала Родригес. Сам Мадуро пока не выступил с официальным комментарием, сообщает dw.com.

Перестановки в кабинете министров Мадуро реализует в ситуации глубочайшего политического кризиса и фактического двоевластия в стране. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали президентом Венесуэлы Хуана Гуaйдо. В субботу он отправился в поездку по стране для мобилизации сторонников для участия в марше, который должен положить конец правлению Мадуро.

Выступая перед сторонниками в городе Валенсия в 125 километрах от столицы, Гуайдо объявил о начале "нового этапа" борьбы, который завершится маршем на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе. "Мы пойдем на Мирафлорес и потребуем отдать нам то, что принадлежит народу", - заявил Гуайдо.

22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.


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