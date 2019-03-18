«Он закончил!»: демонстранты окружили резиденцию президента Сербии 18.03.2019, 8:16

Фото: REUTERS / Marko Djurica

Этот лозунг известен по акциям протеста, которые привели к отставке Слободана Милошевича.

Несколько тысяч демонстрантов 17 марта выстроились цепью вокруг резиденции президента Сербии Александра Вучича, требуя его отставки, сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty.

Участники акции скандировали: "Он закончил!" Этот лозунг известен по акциям протеста, которые в 2000 году привели к отставке президента Югославии Слободана Милошевича.

Полиция не пропускала демонстрантов к зданию, в нескольких стычках правоохранители применили слезоточивый газ.

Пока шел митинг, Вучич выступил в прямом эфире государственного телеканала РТС, заявив, что каждый, кто был замешан в насилии, понесет ответственность. По его словам, в митингах принимает участие не более 1000 человек, задача которых – показывать на весь мир "плохую картинку из Сербии". Беспорядки повлияли на приток инвестиций в страну, заявил Вучич.

"Моя задача – защищать Сербию от хулиганов и фашиствующих бандитов", – сказал президент.

Он осудил штурм протестующими офиса канала РТС, который произошел 16 марта.

Участники акции требовали предоставления оппозиции прямого эфира. После вмешательства полиции работа телеканала была разблокирована.

Сторонники оппозиционного "Альянса за Сербию" проводят демонстрации в Белграде и других городах с 8 декабря 2018 года. Они требуют независимости для СМИ и прекращения нападений на журналистов и оппозиционных политиков, называя главу государства автократом, а его политическую силу – коррумпированной.