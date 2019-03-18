Что дают молодым белорусам немецкие стипендиальные программы 18.03.2019, 8:24

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В белорусских университетах этому не учат.

Ежегодно в студенческих программах Германской службы академических обменов (DAAD) участвуют несколько сотен белорусов. Для примера - в 2017 году таковых было 370 человек. Ольга Чаусова по одной из программ DAAD прошла стажировку в ФРГ девять лет назад. Тогда еще студентке последнего курса Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) посчастливилось поучиться полгода в университете Дуйсбурга-Эссена, сообщает dw.com.

В родном Минске Ольга получала образование по специальности "Межкультурные коммуникации", и, поскольку немецкий язык был не основным иностранным, сначала девушке в Германии пришлось нелегко. Но трудности белорусскую студентку не смутили: она дополнительно взяла курс перевода с английского на немецкий. "Преподаватели сразу вовлекают тебя в процесс, общаются на равных. С каким бы вопросом ты ни обратился, они помогут, не посмотрят как на глупых", - делится воспоминаниями Ольга.

"В белорусских университетах этому не учат"

Хотя ее стажировка проходила почти десять лет назад, до сих пор у Чаусовой на собеседованиях спрашивают об этом ее международном опыте. Сейчас Ольга - менеджер проектов в одной из белорусских IT-компаний.

Без хорошего знания немецкого языка пользы от стипендии в ФРГ будет немного

На новом месте работы все пришлось осваивать самостоятельно и с нуля, ведь Чаусова гуманитарий. По словам девушки, самостоятельности она научилась именно будучи на стажировке в Германии.

Аналогичное мнение и у другой участницы одной из программ DAAD Анны Роженцовой, для которой поездка на полгода в Йену в 2010 году стала первым серьезным международным опытом: "У работодателя информация о стажировке вызывает приятное удивление, она говорит о твоей инициативности, самостоятельности, готовности ставить цели и добиваться", - поясняет Роженцова.

Сделать не хуже, чем в Германии

В 2012 году она окончила филологический факультет БГУ. Немецкий язык у девушки также был не основным иностранным, но тем не менее Анна смогла получить стипендию. На студентку, по ее выражению, большое впечатление произвело активное участие немецкой молодежи в общественно-политической жизни, множество партий, движений и некоммерческих организаций, а также масса возможностей для самореализации в социальной сфере.

Для многих белорусов стажировка в Германии - первый международный опыт

"Когда я ехала в Германию, то думала, что захочу там остаться. Но у меня возникло ощущение, что там всё есть, ты не знаешь, чем заняться. Я подумала, что нужно начинать что-то делать дома - не хуже, чем в Германии", - вспоминает Роженцова. После возвращения в Беларусь в 2011 году Анна с друзьями организовала в Минске международный фестиваль короткометражного кино Cinema Perpetuum Mobile.

За семь лет на нем было показано более тысячи фильмов, авторы которых живут по всему миру. В команде организаторов Анна сначала занималась переводами субтитров, контактами с зарубежными режиссерами и студиями, вела страницы фестиваля в социальных сетях. Так волонтерская работа переросла в профессию: теперь Роженцова - менеджер по управлению социальными сетями в одной из минских компаний.

Избавиться от повседневных забот, работая в доме Бёлля

Помимо студенческих стипендий в Германии существует множество программ для разного рода специалистов, ученых и литераторов. Известный белорусский писатель Ольгерд Бахаревич воспользовался несколькими из них: он был стипендиатом Берлинского литературного коллоквиума и благотворительного фонда Kunstraum Sylt-Quelle, а также был участником стажировки, которую проводит общественное объединение "Дом Генриха Бёлля" (финансируется одноименным фондом). "Литературные стипендии - это отличная возможность полностью сконцентрироваться на работе. Хотя бы на несколько месяцев ты избавлен от скучных повседневных забот, отвлекающих от творчества", - говорит писатель.

Учеба за границей - способ легальной миграции белорусского студента

Ольгерд Бахаревич - автор нескольких романов, четырежды входил в число победителей одной из главных белорусских литературных наград - премии имени Ежи Гедройца. Книги Бахаревича переведены на немецкий, русский, польский и французский языки. А пьеса "Шабаны" по одноименному роману была поставлена на главной академической сцене Беларуси - в театре имени Янки Купалы. Большая часть этого романа была написана Бахаревичем в доме Генриха Бёлля в местечке Лангенбройх недалеко от Кёльна.

"Потрясающее чувство: ты живешь в доме Бёлля, великого писателя, лауреата Нобелевской премии, к которому приезжал другой лауреат Нобелевской премии (Александр Солженицын. - Ред.). И там под этими яблонями они ходили и разговаривали, а теперь ты под этими яблонями сидишь и куришь свою трубку. Ты начинаешь чувствовать, что литература - это непрерывный процесс, а ты - его часть", - признается писатель.

Он обращает внимание на то, что литераторам в Восточной Европе живется нелегко, и дело тут не только в финансовой стороне. Со временем они "начинают чувствовать кризис, будто бьешься головой о стену: чтобы ты ни написал, как бы ты ни работал, все равно работа не будет оценена". По выражению Ольгерда Бахаревича, происходит это "не потому, что ты плохой писатель или читатели плохие", а потому что литература считается не достойным уважения занятием. "В Германии если ты говоришь, что ты писатель, это не вызывает ироничной улыбки, странных вопросов, ты не выглядишь фриком. Благодаря таким стипендиям хочется жить и хочется писать", - отмечает Бухаревич.

Большая часть его последней книги "Мои 90-е" была написана в Германии, в Берлинском литературном коллоквиуме - Бахаревич был его гостем в прошлом году. Автобиографическое произведение рассказывает о Минске в первые годы независимости Беларуси.

Многие белорусские участники немецких стипендиальных программ отмечают их полезность не только для карьеры, но и для личного развития. Ведь путешествия и знакомства с другими культурами и традициями расширяют мировоззрение и являются источниками новых идей и знаний.