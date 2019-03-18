На российский валютный рынок надвигается «цунами» 18.03.2019, 8:30

ФОТО: СЕРГЕЙ БУЛКИН/NEWS.RU

Уже с апреля начнется существенное ослабление рубля.

Рубль укрепляется на Московской бирже, обновляя максимумы за 3 недели к доллару и 7 месяцев к евро на фоне притока иностранного капитала в гособлигации и начало мартовского налогового периода, который принесет на рынок рекордный объем валюты от экспортеров, пишет finanz.ru.

В пятницу курс доллара опускался до отметки 65,24 рубля - минимальной с 25 февраля, а евро впервые с августа прошлого года закрепился ниже 74 рублей. Сделки с расчетом завтра проходили по 73,8575 рубля в пятницу и 73,82 рубля - в среду.

Налоговые выплаты в марте - 1,896 трлн рублей - традиционно самые значительные в году, поскольку совпадают с итоговыми платежами за предыдущий год. Чтобы перечислить в бюджет НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль крупнейшим корпорациям придется продать около 9 млрд долларов, пишут аналитики ITI Capital: это приведет к новой волне укрепления рубля.

Из общей суммы 4,3 млрд нужно реализовать на рынке до 25 марта, когда объем платежей в бюджет составит 924 млрд рублей.

Еще 4,7 млрд долларов поступит на биржу до 28 марта, когда наступает срок платить акцизы и налог на прибыль (945 млрд рублей в сумме).

В январе и феврале корпорации активно копили валюту на иностранных счетах - об этом свидетельствует статистика по оттоку капитала, который вырос более чем вдвое до 18,6 млрд долларов, указывает экономист ING Дмитрий Долгин. Теперь эта валюта начнет поступать на рынок. Ее рекордные продажи поддержать рубль в марте, но это будет последний месяц, когда российская валюта сможет чувствовать себя уверенно - уже с апреля начнется «существенное ослабление рубля», говорит стратег ITI Capital Искандер Луцко.

К лету в России традиционно ухудшается баланс валютных потоков: спрос на валюту растет из-за сезонного увеличения импорта, отпусков и выплаты дивидендов, а ее приток сокращается вместе с потребностью в энергоносителях.

Уже в апреле притока по текущему счету (5,5 млрд долларов) едва хватит на выплаты внешнего долга и интервенции ЦБ, пишут аналитики Райффайзенбанка, а в летние месяцы профицит платежного баланса опустится практически до нуля - доступность валюты на рынке снизится, долларовая ликвидность начнет дорожать на межбанковском рынке, а затем вверх поползут курсы.

Текущий «курс доллара не отражает политические риски и премию за риск, которые уже заложены в стоимость других российских активов, таких как ОФЗ, акции Сбербанка», а его справедливые значения даже при текущих на нефть - 67 рублей за доллар, говорит пессимистичен Луцко.

«С апреля повышаются шансы введения жестких санкций против России, которые затронут ОФЗ. При таком сценарии российская валюта ослабнет до 70 рублей за доллар. Вполне вероятно, это случится после заключения торговой сделки с Китаем», - прогнозирует он.

Тревожным выглядит и то, как рубль ведет себя уже сейчас: он не реагирует ни на нефть, ни на обвинения в адрес «Роснефти» по поводу финансирования венесуэльской PDVSA, ни на угрозы в адрес «Северного потока - 2», указывает аналитик БКС Антон Покатович.

Курс зажат в узком диапазоне, и это, по сути, пружина, которая разожмется в виде скачка курсов, предупреждает Покатович: «Наиболее волатильным периодом может стать начало апреля - на этом временном отрезке, вероятно, стоит ожидать выхода участников рынка из выжидательных позиций и переоценки их рыночных настроений. В результате то положение дел, которое сейчас можно наблюдать в рубле, с определенной вероятностью может оказаться весьма неприятной «ловушкой» для инвесторов».