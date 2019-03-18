Противники строительства завода АКБ под Брестом создают общественное объединение 18.03.2019, 8:34

Фото: tut.by

Активисты будут бороться с подобными предприятиями не только в своем городе.

Жительница Бреста Татьяна Фесикова во время кормления голубей в воскресенье 17 марта сообщила, что в планах активистов создание в Бреста экологического общественного объединения, которое будет заниматься проблемой аккумуляторного завода и аналогичных предприятий в Белоозерске и Пинске, сообщает «Брестская газета».

Как заявляли участники встречи, они не верят, что завод закроют даже в том случае, если будут подтверждения превышений вредных выбросов. Тем не менее, противники заявили, что все равно продолжат добиваться закрытия этого опасного для окружающей среды и здоровья людей предприятия.