Порошенко: Крым будет возвращен Украине сразу после президентских выборов 18.03.2019, 8:37

Мировое сообщество проявило мощную солидарность с Украиной.

Крым будет возвращен в состав Украины "без каких-либо торгов". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" 17 марта, сообщила его пресс-служба.

Президент сказал, что после аннексии Крыма мировое сообщество проявило "мощную солидарность" с Украиной, которая способствует возвращению полуострова.

"Ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления [президента РФ Владимира] Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко, для того чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", – заявил он.

Также он не исключает, что после выборов возможен прогресс с введением миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.