Восемь невероятных совпадений в истории Минска 1 18.03.2019, 9:11

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Фото: pixabay.com/CC0 Public Domain

Столица Беларуси имеет в своем прошлом ряд фактов и событий, не имеющих очевидной причинно-следственной связи.

14 марта 1499 года, 520 лет назад, Минск получил Магдебургское право от князя литовского и короля польского Александра.

Будучи городом с древней историей, Минск имеет в своей «копилке прошлого» ряд фактов и событий, не имеющих очевидной причинно-следственной связи. В статье на сайте planetabelarus.by рассказывается о восьми самых бросающихся в глаза совпадениях.

ЧИСЛО 3

3 июля власти отмечают как «день независимости Беларуси». Но многие помнят, что до референдума 1996 года эта дата была Днем города Минска – в память об освобождении нашей столицы в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков. Интересно, что третий день июля дважды фигурирует в хрониках другой войны – Тринадцатилетней (1654–1667), которую еще называют русско-польской. 3 июля 1655 года состоялась битва между войсками Речи Посполитой и Московии. Произошло это в пяти верстах от Минска, ибо городские стены ввиду отсутствия необходимой фортификации не были пригодны для активных венных действий. Царские войска тогда выиграли бой, однако вступили в уже пустой Минск: все жители покинули город, а в замке остались лишь «войт со товарищи в полтораста человек».

Спустя ровно пять лет, 3 июля 1660 года, Минск был освобожден от войск Московского царства армией Речи Посполитой во главе с гетманом ВКЛ Павлом Сапегой.

Вообще число «три» является для Минска воистину знаковым. Судите сами: первое упоминание о городе связано с битвой на Немиге 3 марта (3.03) 1067 года. В марте же (третий месяц) в разные годы здесь происходили важные для своего времени события: в 1499-м город получил самоуправление по магдебургскому праву, в 1898-м тут прошел I съезд РСДРП, в 1918-м была провозглашена Белорусская Народная Республика, а в 1994-м принята Конституция Беларуси. В христианстве тройка считается символом Святой Троицы – и ведь именно в ее честь названо самое знаменитое предместье Минска!

ГОРОД НА ПОГРАНИЧЬЕ

Так совпало, что за свою историю Минск, казалось бы, «посаженный» в самом центре этнических белорусских земель, не раз оказывался приграничным городом.

В ХI веке его крепость охраняла южные рубежи Полоцкого княжества, в конце ХVIII столетия, между первым и вторым разделами Речи Посполитой, Минск два десятилетия находился на восточной линии обороны белорусско-польской конфедерации, а с 1921 по 1939 гг., наоборот, был западным форпостом СССР. А около 10 000 лет назад по югу нынешней столицы, в районе Лошицкого парка, проходила граница, на которой остановился последний ледник. Именно поэтому, полагают ученые, в Лошице наблюдаются более 30 разновидностей почв, а также уникальный ландшафт, сочетающий крутые возвышенности и заболоченные низины, безупречно ровные луга и извилистую речку.

ЯЗЫЧЕСКИЙ ВЕКТОР

На вершине холма, под которым когда-то построил свою мельницу богатырь Менеск и на которой сегодня стоит гостиница «Беларусь» (точка 1 на карте), в эпоху неолита далекие предки минчан молились идолам языческих богов: Рода – «создателя всего живого и сущего», Ярилы – покровителя плодородия и, конечно, Перуна-громовержца. В районе нынешнего парка Победы (2) находились так называемые «крушни» (груды камней) и «прощи», состоявшие из крушни и старых деревьев. Люди приходили сюда со своими мольбами и верили, что загаданные в святилище желания сбудутся.

Позже, когда на впадении Немиги в Свислочь вырос замок, а в нем появились первые христианские церкви, многие минчане продолжали по старинке поклоняться «паганскiм» богам и даже капище разместили почти напротив въездных ворот – там, где несколькими столетиями позже будут воздвигнуты соборы Верхнего города (3). Еще одно культовое место, оборудованное по всем языческим правилам, находилось на холме так называемого Нового рынка, на котором теперь возвышается здание Администрации Президента Беларуси (4). А последним в Европе городским культовым языческим объектом считается минское капище, действовавшее до 20-х годов ХХ века и находившееся на берегу Свислочи в районе Лодочной улицы (5).

Не исключено, что это совпадение, а может, какой-то древний секрет, но если соединить все вышеназванные языческие святилища Минска воображаемой линией, то они окажутся нанизаны на одну прямую, пересекающую город с северо-запада на юго-восток.

СУДЬБУ ПРЕДСКАЗАЛИ БОГИ

Над угловой лоджией здания МВД Беларуси находится статуя, на десятилетия вперед «предсказавшая» судьбу этого дома.

Несомненно, скульптура древней богини плодородия Деметры смотрелась вполне органично на здании 1915 года, до революции арендованном земледельческим обществом взаимного страхования. Здесь же находились коммерческая служба Либаво-Роменской железной дороги и несколько магазинов, так что появление рядом с Деметрой ее сына Плутоса – бога богатства – также выглядело логичным. Не забыли скульпторы и про дочь Деметры, Персефону, поместив ее по другую сторону от матери.

Сами того не ведая, они закодировали в изваянии девочки мрачное пророчество: через несколько лет в этом здании разместились органы ОГПУ/НКВД, а в годы Великой Отечественной его заняло гестапо. Кровавые приказы о репрессиях и карательных операциях подписывались в кабинетах под статуей Персефоны – богини царства мертвых.

ПАДЕНИЕ «ЕВРОПЫ»…

Когда началась война с Гитлером, то под первыми же бомбами немецкой авиации, упавшими на центр Минска, рухнуло одно из самых фешенебельных зданий столицы – шестиэтажный отель «Европа». По странному совпадению, менее чем за год до войны, в сентябре 1940-го, одна из статей «Советской Белоруссии», посвященная противовоздушным учениям в Минске, начиналась так: «Утром все было спокойно. Но вдруг показались бомбардировщики. Завыли сирены. Радиорупоры возвестили: «Воздушная тревога!» Зенитная артиллерия открыла «стрельбу», но нескольким самолетам все же удалось прорваться к городу и нанести немало «повреждений». «Бомбы» упали на площадь Свободы, «загорелась» гостиница «Европа».

Не прошло и года, как пророчество сбылось – «Европы» не стало, а возродили ее лишь в начале ХХІ века.

…И ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА

А вот минскую церковь Святого Духа взорвали большевики. Это произошло в 1936 году – на девятнадцатом году советской власти, и ровно через 19 лет после крушения СССР (в 2010-м) этот храм, воссозданный по старинным чертежам, вернулся к минчанам.

Кстати, когда разрушали Свято-Духову церковь, прочность ее стен заставила саперов проводить операцию в несколько приемов: динамит долго не мог победить это древнее здание. Но вот его все же не стало, и солдаты начали разбирать горы битого кирпича – тогда на частично уцелевшей стене храма все и увидели фреску с изображением Воскресения Христова как предсказание того, что святыня будет восстановлена.

КУЧНО СЕЛИ

В Минске есть два дома, связанных с Нобелевскими лауреатами, и, по совпадению, расположены они всего в нескольких десятках метров друг от друга. В небольшом, ныне находящемся в аварийном состоянии, домике по улице Заборского, 3 после войны жила семья и прошло детство будущего лауреата Нобелевской премии по физике 2000 года Жореса Алферова. А буквально по соседству возвышается дом (ул. Сторожевская, 8), в котором долгое время жила лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич. Кстати, в 2016-м она купила квартиру в расположенном еще ближе к домику Алферова многоэтажном комплексе «У Троицкого», более известном как «дом Чижа» (ул. Сторожевская, 6).

Символично, что на той же улице «прописан» еще один классик, который наверняка получил бы Нобеля, если б того вручали в начале ХІХ века. Речь о памятнике Александру Пушкину. Всего в нескольких десятках метров от монумента 200 лет назад находилась сторожевая застава – отсюда и название Сторожевской улицы. По совпадению, именно на ней в 1826 году был опознан по приметам и позже арестован при въезде в Варшаву бежавший из Петербурга лицейский друг Пушкина декабрист и поэт Вильгельм Кюхельбекер, покушавшийся на брата царя.

УЛИЦА ИМЕНИ ДЯДИ И ПЛЕМЯННИКА

Во дворе уже упомянутого «дома Чижа» расположен небольшой мемориал на месте, где когда-то стоял дом семьи Богдановичей и в котором появился на свет еще один литературный классик – Максим Богданович. Поэтому в 1991 году проходящая рядом улица была названа в его честь. До того времени, с 1936 года, она носила имя другого Максима – Горького. Любопытное совпадение: отец белорусского поэта Адам Богданович и знаменитый русский писатель были женаты на родных сестрах – так что, можно сказать, минская улица досталась по наследству от дядюшки племяннику.