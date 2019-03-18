Суд отказал Марии Тарасенко в иске к «тунеядской» комиссии 21 18.03.2019, 9:55

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МАРИЯ ТАРАСЕНКО

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Гомельчанка требует от государства 1000 рублей компенсации за включение в базу «тунеядцев».

Сегодня суд Железнодорожного района Гомеля принял решение по делу домохозяйки Марии Тарасенко против комиссии, которая приравняла гомельчанку к «тунеядцам». Женщине отказали в иске, сообщает tut.by.

Суд Железнодорожного района отказал Марии Тарасенко в ее исковых требованиях.

Напомним, иск о возмещении морального вреда домохозяйка адресовала к комиссии по содействию занятости населения Железнодорожного района Гомеля и Комитета по труду, занятости и соцзащите. Позже суд добавил к соответчикам администрацию района и финансовые управления города и области. Свой ущерб истец оценила в одну тысячу рублей.

Лет 10 назад Мария уволилась с работы и стала домохозяйкой. 15 января на ее мобильный позвонила мастер из домоуправления и спросила, трудоустроена ли она. А затем сообщила, что с 1 января для Марии, так как она собственник квартиры и не работает, повышаются тарифы на подогрев воды. Мария посчитала и ужаснулась — переплачивать придется около 100 рублей, и это еще без тепла и газа!

Мария решила доказать: к «лицам, не участвующим в финансировании госрасходов» ее причислили незаконно.

Сначала она с помощью юристов профсоюза РЭП составила жалобу в горисполком — в которой ссылалась на то, что тунеядский декрет неконституционный. Пришел ответ, что давать оценку декрету местные власти не имеют права. Тогда Мария подала жалобу в суд. Оттуда также пришел отказ в связи с не подведомственностью данного вопроса суду.

Тогда домохозяйка обратилась в суд, но уже с другим заявлением — потребовала возмещения нанесенного ей морального вреда.

Юристы профсоюза РЭП Леонид Судаленко и Андрей Стрижак, которые представляли в суде интересы Марии, настаивали, что домохозяйка не должна быть в тунеядских списках и не должна оплачивать жировки по коммерческим ценам — она хоть и не работает по найму, но участвует в экономике страны, так как уплачивает косвенные налоги при покупках в магазине.