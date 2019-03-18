Брестчане идут маршем по центру города: сильное видео 2 18.03.2019, 10:30

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Как проходила акция против аккумуляторного завода.

Днем 17 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. В этот раз на него пришли около 120 человек. После кормления голубей люди опять пошли гулять по городу, пишет «Брестская газета».

Колонна прошла по улицам Пушкинской и Советской и остановилась возле кинотеатра «Беларусь». Люди некоторое время общались между собой, а потом разошлись.