Как вокруг «путинской дачи» выросло грибное царство Ковальчуков 1 18.03.2019, 11:23

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Друзья правителя РФ сумели «огородить» 1700 га карельских лесов, примерно полтора Версаля.

Если бы в России составляли рейтинг крупнейших дачников, на первых местах в нем могла бы оказаться семья Ковальчуков. Связанные с ней структуры получили 1700 га карельских лесов в местах, где любит отдыхать президент России, выяснили «Открытые медиа».

На их землях можно разместить полтора Версаля — площадь французского парка всего 900 га. Фирмы, связанные с основным акционером банка «Россия» и его сыном, судя по документам, на своих участках тоннами собирают грибы-ягоды и выращивают радужную форель. Это позволяет сравнительно законно ограничить доступ посторонних к своей рыбацкой vip-резиденции и новому горнолыжному курорту, к местам, которые местные жители называют просто «путинской дачей». Чужих туда не подпускают за много километров: на лесных дорогах шлагбаумы, на тропинках патрули, объясняют местные лесники: владельцы угодий ссылаются на право охранять урожай грибов-ягод и покой форели.

Лесной кодекс запрещает ограничивать доступ в леса за исключением приграничных земель, заповедников и вольеров для разведения диких животных. Но получив лесной участок под заготовки, собственники вправе защитить переданные им ресурсы. Согласно утвержденным Рослесхозом правилам сбора пищевых лесных ресурсов, арендаторы обязаны не допускать негативного воздействия на вверенный участок и следить на нем за противопожарной безопасностью. Они трактуют это как право не пускать в лес чужих. В итоге аренда лесных земель в Карелии для заготовки какой-либо продукции, будь то грибы или древесина — в большинстве случаев лишь уловка для того, чтобы ограничить на них доступ, объяснил карельский экоактивист Александр Талья. «Например, вокруг дачи Путина взяли [участки] как бы под сбор лекарственных растений. При подъезде к этой территории сделали пост охраны и никого не пропускают. Все огорожено, хотя это незаконно», — рассказывает он. Фактически это черные схемы оформления лесного фонда под частные владения, под турбазы, считает активист. Но подходят они только для собственников со связями. «Если бы я взял в аренду участок под сбор ягод и загородил его, то меня бы тут же прихлопнули прокурорские. А вот их не прихлопывают. На Ладожском озере, к примеру, отдали десять островов — целый архипелаг, под лесозаготовку. Хотя туда даже технику не загнать», — говорит Талья.

Грибной суд

О масштабах дачного хозяйства Ковальчуков «Открытые медиа» узнали благодаря необычному судебному делу, которым завершился 2018 год для Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия. «Подобного спора в нашей практике еще не было», — признался «Открытым медиа» чиновник ведомства. Истец просил арбитражный суд Карелии изменить заключенный с министерством договор аренды лесного участка, а именно — снизить «объем изъятия лесных ресурсов», проще говоря, норму по сбору грибов и ягод, утверждая, что предусмотренный договором объем завышен.

Право аренды участка досталось истцу на аукционе вместе с обязательствами по сбору «дикоросов». Дело в том, что по своему назначению эти земли предназначены для заготовки пищевых лесных ресурсов, а значит, обязаны быть в хозяйственном обороте.

Как следует из решения суда, истец не смог убедительно объяснить, отчего на его участке возникли проблемы с грибами, и в феврале 2019 года суд отказал ему в удовлетворении иска.

Возможно, арендатор остался недоволен прошлогодним урожаем, предполагает руководитель «Лахденпохского центрального лесничества» Антон Быков. «В прошлом году все высохло, и черники ни грамма не было. А в нашем районе в основном она и растет», — подтвердила «Открытым медиа» председатель совета Лахденпохского районного потребительского общества Светлана Никуличева.

Соседи президента

Истцом, оспаривавшим нормы сбора даров природы, было петербургское ООО «Прайм». Эта фирма принадлежит некоммерческому партнерству «Поддержка предпринимательских инициатив» (ППИ), учрежденному отцом и сыном Юрием и Борисом Ковальчуками. Первый из них — крупнейший акционер банка «Россия», второй — председатель правления одного из самых больших энергохолдингов страны «Интер РАО». Считается, что Ковальчук-старший входит в «ближний круг» Владимира Путина. Они познакомились в начале 1990-х, когда бизнесмен входил в руководство Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга, а будущий президент отвечал в городской администрации за работу с инвесторами. В 1996 году Ковальчук стал соседом Путина: они вошли в число учредителей знаменитого дачного кооператива «Озеро» в одном из красивейших мест Ленинградской области. С тех пор так и повелось, что связанные с Ковальчуками фирмы обнаруживаются там, где отдыхает президент.

К примеру, «Прайм» Ковальчуков курирует резиденцию Путина на Валдае. Как писали год назад «Открытые медиа», связанные с бизнесменами фирмы не только скупают окружающие резиденцию леса и поля, но и занимаются ее обслуживанием.

В Карелии «Прайм» также стал крупнейшим землевладельцем как раз в тех местах, где, по рассказам местных жителей, проводит отпуск глава государства.

Участок из судебного иска, на котором петербургские арендаторы собирают ягоды и грибы, находится в Лахденпохском районе, он покрыт лесом с 25-, 30-метровыми елями и соснами. Рядом находится Ладожское озеро, остров Валаам — как его еще называют «Северный Афон», куда чуть ли не каждый год президент приезжает за созидательной энергией. На берегу озера многие участки перешли в собственность структур, связанных с людьми из окружения Путина, но в интересе к заготовке грибов в промышленных объемах никто из них, кроме Ковальчуков, пока замечен не был.

Грибники высшего уровня

Собирать грибы любят многие российские руководители. Сам президент во время недавнего отдыха в Тыве попал на видео вместе с министром обороны Сергеем Шойгу: они обсуждали качество найденного Путиным белого гриба. Сбор грибов — любимое хобби первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова, писал «Проект». Теперь в лесах «Прайма» при желании можно собирать грибы при полной конфиденциальности: чужие там не ходят.

Петербургская компания в арендуемые владения «дорожку чуть-чуть прикрыла», подтверждает Антон Быков из «Лахденпохского центрального лесничества»: только «Прайм» арендует лесные участки для сбора ягод и грибов в этом районе. «Это предпринимательская деятельность, они собирают для себя. Там предусмотрены какие-то временные строения, у них есть ягодосушилка», — рассказал он.

Сколько грибов собирают структуры Ковальчуков, точно неизвестно: представители Минприроды Карелии цифр не называют. Но оценить примерный объем можно с помощью данных о других участках, нашедшихся у Ковальчуков в Карелии. В конце августа 2018 года одна из структур «Прайма» «Норд парк» арендовала до 2038 года 1136,9 га земель лесного фонда в соседнем Сортавальском районе. По условиям договора, арендатор обязан собирать в год в среднем по 5,1 кг грибов и 4,84 кг ягод с гектара.

Это кажется не слишком обременительным, но если сделать подсчет по всем «грибным» участкам Ковальчуков в двух районах, получится, что за год они собирают 7,3 тонны грибов и 6,9 тонны ягод! Главное, за каждый килограмм арендатор должен платить (эта сумма учитывается в аренде) — по 4,21 руб. за 1 кг ягод, и по 1,68 руб. за 1 кг грибов. Для арендаторов эти суммы вряд ли обременительны, за свои огромные лесные участки в Карелии, судя по договорам аренды, структуры Ковальчуков платят около 20 млн руб. в год.

Площадь арендуемого «Праймом» леса в Лахденпохском районе — почти 296 га. Чтобы оценить масштаб: на нем легко может разместиться московский «Парк Горького», площадь которого составляет 250 га. Но это не все угодья Ковальчуков. Изучив данные Росреестра, «Открытые медиа» выяснили, что за последние восемь лет «Прайм» скупил вокруг земли общей площадью 128,4 га. На этих участках, к примеру, можно разместить дворцово-парковый ансамбль Петергофа (занимает чуть больше 115 га земли) и еще останется место для нескольких фонтанов. Если рассматривать владения Ковальчуков на спутниковых снимках «Яндекса» и Google, на берегу залива Мариенлахти Ладожского озера можно увидеть две вертолетные площадки, рыбную ферму, несколько больших домов. Одно из этих строений необычного авангардистского вида уже попадало в СМИ.

Реинкарнация хижины рыбака

Летом 2016 года журналисты телеканала «Дождь» заинтересовались, куда пропал президент. Он десять дней не появлялся на публике, отменив все официальные встречи. Глава государства нашелся на службе в одном из храмов Валаама, но журналисты решили узнать побольше об отпуске президента и приехали в Карелию. Выяснилось: для местных жителей не секрет, что Путин проводит время в поместье «Прайма» в заливе Мариенлахти. Эту информацию подтвердили и источники издания «Собеседник». По их словам, именно для первого лица государства на месте старой турбазы с домиками рыбаков было выстроено новое, современное здание.

Называется это впечатляющее сооружение скромно — «Хижина рыбака». Выяснилось это на конкурсе архитектурных проектов «Деревянное домостроение». В 2013 году «хижина» получила серебряный диплом конкурса, а фотографии дома и его интерьеров появились на сайте archi.ru.

Дом «Хижина рыбака» на землях ООО «Прайм». Архитектурная мастерская Е. Ю.Меркурьева. Фото с сайта archi.ru

Интересуют семью Ковальчуков не только грибы и ягоды, там, где на картах видна рыбная ферма, согласно выпискам из реестра недвижимости, 6,1 га земли до 2021 арендует ООО «Мастер» — дочерняя компания «Прайма».

«Мастер» входит в Ассоциацию форелеводов Карелии. Компания второй год занимается разведением и заготовкой радужной форели. На сайте ассоциации говорится, что «Мастер» в год выращивает до 350 тонн рыбы. Интересно, что при оформлении сертификатов на свою продукцию «Мастер» указал адрес электронной почты на домене @llcinvest.ru. На нем же, по данным расследования «Муниципального сканера», зарегистрирована почта компании, обслуживающей 46-метровую моторную яхту «Шелест». Это судно получил в качестве дара фонд, связанный с бывшими менеджерами банка «Россия». А видели «Шелест» на юге России в краях, где в то же самое время был президент. И «Мастер», и обслуживающая «Шелест» компания зарегистрированы в Петербурге в здании, принадлежащем структурам «СОГАЗа». «Открытые медиа» отправили вопросы и на таинственную почту «Мастера», но ответа так и не получили.

Лыжи, мотели и тень Ролдугина

В Сортавальском районе «дочка» «Прайма» — ООО «Норд парк» не только арендует грибные леса, но и третий год строит горнолыжный курорт. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Участок почти в 23 га фирма получила в аренду без конкурса по распоряжению врио главы Карелии сразу после того, как местное издание «Черника» написало, что строительство туристического комплекса началось без каких-либо разрешительных документов.

С тех пор участков вокруг стройки у «Норд парка» и еще одной дочки «Прайма» — ООО «Борей» — изрядно прибавилось, причем большинство из них было получено без конкурса. Если учесть «грибные» леса «Норд парка», получится, что сейчас структуры Ковальчуков арендуют в Сортавальском районе 1276,8 га. Пока на них, судя по документам, выстроены три деревянных мотеля. Лыжный курорт и автопарк — в перспективе.

«Норд парк» и «Борей» зарегистрированы в Петербурге на проспекте Мира, 34А. По сведениям из реестра недвижимости, это здание принадлежит ООО «Волга», учредителем которого был друг юности Владимира Путина Сергей Ролдугин.

«Красота-то какая!»

Руководитель «Сортавальского центрального лесничества» Николай Курило сомневается, что в их районе будут заготавливать грибы в больших объемах. По его словам, здесь грибное дело не развито, местное население собирает грибы для себя, хотя растут здесь и белые грибы, и подосиновики, и подберезовики, и «солянки разного вида». Взяв в аренду тысячи гектаров леса вокруг строящегося курорта, петербургские бизнесмены хотят не столько собирать грибы и ягоды, сколько уберечь территорию вокруг комплекса от чужих заготовщиков, предполагает Курило.

В Карелии грибное дело пока слабо развито, соглашается бывший топ-менеджер ОАО «Ижмаш» Владимир Оснос. Он сам с 2013 года занимается производством соленых грибов в промышленных объемах. Русские грибы пользуются популярностью везде, где есть русская диаспора, продолжает бизнесмен. «Прекрасно продаю свой продукт в Израиле, Германии и Америке. Нет ничего удивительного, что и российские олигархи заинтересовались грибами», — считает он.

«Почему по всей России то тут, то там возникают эти так называемые «путинские дачи», в которые президент, может, только раз и заедет? Да потому что выберется он куда-нибудь на природу, оглядится, скажет: «Красота-то какая! А ему в ответ сразу: «А мы вам тут такой дом построим, только приезжайте!». Кто будет строить? Кому попало такое дело не доверят, потому что мало выстроить резиденцию, надо еще обеспечить покой дорогого гостя. Вот окружение и придумывает, как это сделать. То заповедник для устриц устроят, то грибы собирать начнут. Главное, чтобы чужие там не ходили», — рассказывает российский политик, сопровождавший президента в поездках.

На вопросы «Открытых медиа» представители Юрия Ковальчука и «Прайма» не ответили.