Что Запад думает о кандидате в президенты Украины Зеленском 17 18.03.2019, 11:34

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Владимир Зеленский

В случае гипотетической победы, никто не знает, что он будет делать дальше.

Западные дипломаты утверждают, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский "пугающе" неподготовлен к тому, чтобы возглавить государство.

Об этом в статье под названием "Трагикомедия" пишет The Economist, (перевод censor.net.ua).

Западных дипломатов пугает его неподготовленность. Многие опасаются, что Владимир Путин проглотит Зеленского будто шоколадную конфету "Рошен", говорится в статье.

Издание отмечает, что в случае гипотетической победы, никто не знает, что Зеленский будет делать дальше. У самого новоиспеченного политика на этот счет пока только общие фразы о сохранении прозападного курса, улучшении инвестиционного климата и прекращении войны на востоке страны.

Вместе с тем называется и причина популярности кандидата Зеленского среди украинцев. Ссылаясь на украинского политолога Владимира Фесенко, издание отмечает, что люди, недовольные постреволюционным руководством страны, хотят "показать властям средний палец", и на роль такого пальца подходит комик.