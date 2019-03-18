«Это не проблема Марии Тарасенко, а 500 тысяч «тунеядцев», которых власть отправила в резервацию» 2 18.03.2019, 12:27

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Леонид Судаленко и Мария Тарасенко

Фото: praca-by.info

Правительство вторгается в частную жизнь белорусов.

Сегодня суд Железнодорожного района Гомеля принял решение по делу домохозяйки Марии Тарасенко против «тунеядской» комиссии. Гомельчанка требовала от государства 1000 рублей компенсации за включение в базу «тунеядцев». В иске ей отказали.

За подробностями сайт Charter97.org обратился к известному юристу независимого профсоюза РЭП Леониду Судаленко, который представлял в суде интересы Марии:

- Решение суда в очередной раз подтверждает, что против декрета о «тунеядцах» правовой защиты в Беларуси просто не существует. Если вы помните, в феврале суд отказал Марии в возбуждении дела по жалобе на включение «тунеядской» комиссии ее данных в базу ввиду неподведомственности, тогда она решила зайти с другой стороны - подала иск о возмещении морального вреда.

Как стало известно сегодня, судья посчитал, что и моральный вред гомельчанке не причинен. Он решил, что если руки целы, ноги целы, пыток не применялось, то и морального вреда нет. Наша же позиция заключается в другом. Сам факт занесения Марии Тарасенко в базу, то, что ее назвали «незанятой в экономике» - причинило и продолжает причинять ей моральный вред.

- Как Мария и вы намерены действовать дальше?

- Уже сегодня мы заказали мотивировочную часть решения суда. После ознакомления с ним мы подадим апелляционную жалобу в Гомельский областной суд и намерены поднять эту проблему до Верховного суда.

Стоит четко понимать, это не проблема Марии Тарасенко, это проблема 500 тысяч «тунеядцев», которых власть отправила в резервацию.

На мой взгляд, самой главной проблемой является отсутствие в декрете возможности белорусу, попавшему в базу «тунеядцев», защититься в суде. Декретом просто не предусмотрено то, как гражданин может обжаловать внесение в базу в суде.

Еще и Конституционный суд молчит. Мы хотим поднять и тот вопрос, что декрет не проверен на соответствие Конституции. К сожалению, в нашей стране граждане лишены прямой возможности обращаться в Конституционный суд с жалобой, поэтому адресуем вопрос к субъектам: правительству, Верховному суду, которые по Конституции наделены правом на такое обращение. Мы будем использовать все возможные механизмы.

- На днях «тунеядцам» принесли потяжелевшие жировки...

- Да, уже стало известно, что Марии Тарасенко за январь и февраль пересчитали подогрев горячей воды по «тунеядскому» тарифу. Получилось, что она должна заплатить за горячую воду в 5,3 раза больше, чем в декабре 2018 года. Ее жировка уже значительно потяжелела, а что будет, когда к осени подорожает газ и теплоснабжение для ее семьи? Думаю, что семейного бюджета катастрофически не будет хватать, чтобы погасить оплату платежей по полной программе.

Очевидно, государство вторгается в жизнь конкретной семьи, ломая ее планы. Ведь Мария четко определилась с ролью для себя в ближайшее время. Она хочет быть домохозяйкой, а начисляя коммуналку по таким драконовским тарифам — власть вторгается в ее частную жизнь.

Мария — член нашего профсоюза РЭП и мы сделаем все возможное, будет использовать любые механизмы, чтобы ее защитить.