Россия и Беларусь проведут масштабную военную тренировку 1 18.03.2019, 12:41

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Белорусские и российские военные готовятся к совместным учениям «союзного государства».

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что с "целью обеспечения военной безопасности Союзного государства" с 18 по 22 марта проводится совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки белорусских и российских войск.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что к тренировке привлекаются офицеры Вооруженных Сил Беларуси и РФ, а также оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов государственного управления Республики Беларусь.

"Цель тренировки – повысить слаженность органов военного управления и оперативную совместимость личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь", - заявили в белорусском Минобороны.

Сообщается, что тренировка является начальным этапом подготовки к совместному оперативному учению Вооруженных Сил Беларуси и России "Щит Союза-2019", темой которого будет "Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности «союзного государства»", которое пройдет в сентябре на территории РФ.