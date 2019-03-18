«О каком авторитете учителя можно говорить, если дети смеются над его речевыми ошибками?» 4 18.03.2019, 13:04

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Иллюстрационное фото

Мать белорусских школьников поделилась наболевшим.

В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» «Салідарнасць» опубликовала письмо, которое пришло в редакцию от матери двух школьников.

«Дорогая редакция! Вы много внимания уделяете проблемам нашего образования, в том числе школьному. В нашей семье двое школьников, поэтому я хотела бы поделиться некоторыми своими наблюдениями. Возможно, на фоне других имеющихся в нашем образовании проблем, эта не самая актуальная, но все же, думаю, игнорировать ее тоже нельзя.

Речь о грамотности многих наших учителей. Я сейчас не о знании ими предмета или умении доносить необходимые знания, а именно о способности писать и говорить без ошибок. Когда я отдавала своего старшего сына в одну из минских школ, то, честно говоря, даже не подозревала, что такая проблема вообще может существовать.

Я сама филолог по образованию, потому очень чутко реагирую на неправильное ударение в словах, искаженные формы и не могу не замечать ошибок при письме. Это происходит непроизвольно. Но одно дело, когда я слышу от дворника «не ложите тудой» (правильность его речи — его личные проблемы), и совсем другое, когда это произносит учитель твоего ребенка. Тот человек, который призван научить!

А ведь именно такую фразу я услышала от педагога начальных классов. Причем, повторюсь, столичной школы в благополучном районе. Сначала я не поверила. Думала, послышалось. Но учительница повторила эту фразу громче, а потом позвала детей «сюдой» и сказала им «одеть шапки». И это педагог с большим стажем.

Были и другие ситуации. Так, на родительском собрании я выяснила, что наша учительница не умеет склонять слово «математика». На доске ее рукой специально для родителей было выведено: «Принести тетради по математикИ».

С одной стороны, конечно, можно было пойти пожаловаться руководству школы и попросить заменить учителя на другого. Но дело в том, что наш педагог считается одной из лучших. И, справедливости ради скажу, — дети ее действительно любят, а знания, необходимые для начального класса, она все же дает.

Во-вторых, встает вопрос: а на кого заменить? Когда в первый класс пошел мой второй сын, я поняла, что это не проблема какого-то конкретного педагога, а общая. Теперь вот регулярно читаю в группе в Вайбере просьбы от учителя «поучаВствовать в сборе макулатуры» или принести к празднику «шумАвые инструменты: марОкаССы и друг.». То есть, нет даже попытки воспользоваться в телефоне автозаменой слов! Я уже не говорю про правила сокращений и знаки препинания — это уже высший уровень сложности.

А что же в средней и старшей школе? Как правило, коммуникация родителей с учителями там не такая активная, как в начальной. Если с классной еще как-то поддерживается связь (в этом смысле моему старшему ребенку повезло, поскольку его классная — учитель русского языка), то о предметниках мы чаще можем судить лишь со слов детей. И надо сказать, они не всегда возвышенные.

Знаю, что в школе смеются над географом, который вместо «смысл» говорит «смысел», а компьютер называет «компутером». Доводилось читать и переписку с некоторыми учителями-предметниками. И, скажу я вам, ошибок там иногда больше, чем делают ученики. А сколько всего мы еще не знаем!

О каком авторитете учителя, даже если он великолепный специалист в предмете, можно говорить, если дети банально смеются над его речевыми ошибками. Да и как вообще безграмотный человек может преподавать в школе?!

Признаюсь, у меня нет конкретного ответа, что со всем этим делать. Понятно, что уволить всех безграмотных было бы безумством — так недолго и без учителей остаться. Но, может, следовало бы увеличить количество часов по русскому и белорусскому языкам в педагогических вузах или проводить какие-то тренинги в школах, дополнить этими предметами курсы повышения квалификации.

В конце концов, давайте просто обратим на эту проблему внимание. Может, кто-то из учителей, прочитав статью, посмотрит на себя со стороны, а в следующий раз, сев писать очередное сообщение родителям или детям, возьмет в руки словарь или просто скачает себе урок «Говорим правильно».

Да, мы все не идеальны, мы все делаем ошибки (и не только грамматические). Но давайте попробуем все же делать их меньше, особенно, когда речь заходит о наших детях».