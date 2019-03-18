Белоруска в Дубае: Тысяча долларов — это пшик 18.03.2019, 13:24

Как учительница из Новополоцка переехала в Арабские Эмираты.

Белоруска Анастасия за свои 29 лет успела пожить в трех разных странах. И сегодня мы публикуем первую часть ее рассказа об опыте заграничной жизни: как учительница из Новополоцка попала в Дубай и почему арабская сказка перестала делать ее счастливой — в материале tut.by:

- Если бы пять лет назад мне сказали о том, что к 29 годам я успею пожить в трех совершенно разных странах, то я, скорее всего, не поверила бы. Тем не менее мне 29 и сейчас я живу в своей третьей по списку стране. Поэтому эту историю можно распределить на три разные главы, и начну я с самой первой.

В 2013 году я окончила МГЛУ, и меня ждало распределение. Тогда я считала, что преподавателя английского языка ждет два варианта: либо работа в школе, либо — на каких-нибудь языковых курсах. Понимая, что на учительскую зарплату я не смогу снимать в Минске жилье и полностью себя обеспечивать, решила вернуться в родной Новополоцк, в свою же гимназию на эти два года распределения.

Никакого четкого плана по дальнейшим действиям в моей голове не было, так только, мысли из разряда: «Надо бы, может, потом попробовать за границу поехать поработать». Но на втором году моей отработки тетя поехала отдыхать в Дубай, а вернулась оттуда в полном восторге: «Тепло, море, зарплаты огромные, даже продавцы получают тысячу долларов!».

Это позже я узнала, что тысяча долларов в Эмиратах — пшик, а пока слушала восторженные рассказы своих родственников и советы о том, что «с твоим английским ты обязательно должна туда поехать!».

Что я в итоге и сделала. В Минске есть агентство, которое помогает желающим устроиться на работу в Эмираты, Катар и некоторые другие страны. Чтобы все было легально и безопасно, я обратилась туда с условием, что должна сначала отработать распределение до конца.

Весной меня пригласили на собеседование с рекрутером американского производителя одежды, который собирался открыть первый магазин в Дубае — Abercrombie & Fitch. Собеседование проходило в три этапа: сначала — общее в Минске, с большим количеством соискателей, потом интервью с тем же рекрутером один на один в скайпе, и после него — финальное скайп-собеседование со старшим рекрутером, находящимся в Италии. Все это заняло примерно месяц, а через три дня после последнего интервью мне сообщили, что я принята на работу.

Впереди были пять месяцев ожидания и проволочки с оформлением виз, так как мы приезжали большой многонациональной группой из самых разных стран. В итоге в середине декабря нам стали высылать визы с вопросом: «Кто готов вылетать завтра?». Удалось сторговаться на послезавтра. (Улыбается.)

Конечно, я очень волновалась. Читала о стране, пыталась пообщаться с кем-то из переехавших на форумах, но это мало помогало. Все равно свои впечатления всегда будут отличаться от чьих-либо других. Здесь нужно отдать должное нашей компании, она взяла все заботы и расходы на себя: перелет, встречу в аэропорте, доставку нас в отели, где проживание было оплачено на месяц вперед. Также нам выдали так называемый advanced payment, что-то вроде подъемных, чтобы в будущем мы смогли снять себе жилье и иметь средства до первой зарплаты.

Первые впечатления — восторг! Тепло, море рядом, на работе сплошное веселье — да и разве это работа? Коллектив — молодежь из самых разных стран, все энергичные, активные, всегда в хорошем настроении. Я на работу бежала как на праздник: никогда не могла подумать, что быть продавцом одежды — это так весело! Город захватывал, я встречала людей родом из самых разных стран — от Эквадора до Новой Зеландии, многие из которых, правда, понятия не имели о Беларуси. Я слышала много вариантов, от: «А это город в России?» до «Бейрут? Нет? Как, Бе-ла-русь? А, нет, не знаем».

По прошествии месяца пришло время искать собственное съемное жилье. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что снять даже студию в Дубае стоит огромных денег!

Я-то представляла себе маленькую уютную квартирку, куда буду приходить отдыхать после напряженных рабочих дней — мы приехали как раз в самое горячее время, когда в городе наплыв туристов, и работали до часа ночи.

И вот мы с еще одной девочкой из Беларуси стали искать комнату. Тогда-то я и узнала, что такое «шэринг» (от англ. «share» — делить). Люди, имеющие деньги, выкупают большие номера в апартотелях, реорганизуют все комнаты в спальни и заселяют туда максимально возможное количество человек. Оно может варьироваться от четырех до девяти, в зависимости от размера жилья и его стоимости.

Увидев, где придется жить, я расплакалась. Наверное, в этот момент такой идеальный Дубай стал немного меняться в моих глазах. Это уже позже я разобралась, что к чему, как правильно искать квартиры и как договариваться с арендодателями. И почти через год нашла очень маленькую, но свою уютную студию — как и мечтала. А пока да, мы въехали в жилье, которое приходилось делить с несколькими незнакомыми людьми.

Хотя в Дубае именно так и появляются друзья. Из той первой, не самой удачной квартиры я «забрала» подругу из Дании, с которой мы общаемся до сих пор. Это, кстати, одна из самых больших радостей, и в то же время одна из самых больших сложностей этого города.

Нужно научиться принимать разные менталитеты, привычки, суждения. Часто очень не схожие с твоими собственными. А еще жизненно необходимо научиться понимать все разновидности английского языка.

Я, например, считала, что довольно неплохо с этим справляюсь. Пока однажды не пришлось звонить в банк и узнавать какую-то информацию о своей новой карточке. Сотрудник банка, который пытался меня проконсультировать, был родом из Индии. Я ни слова не могла понять. Ни слова! Думаю, он был уверен, что более бестолкового клиента в жизни еще не встречал.

Вообще Дубай — это город контрастов. Если человек хорошо зарабатывает, то может многое себе позволить: развлечения, представленные в городе во всем их многообразии, путешествия в страны, куда сложно попасть из Беларуси; более того, проработав там определенное количество лет и грамотно распорядившись своими средствами, можно купить квартиру у себя на родине. Но, повторюсь, это для тех, у кого неплохая должность.

Город выстроен руками приезжих рабочих из Индии, Пакистана, Бангладеш и других не слишком благополучных стран. И жизнь этих людей в Дубае значительно отличается от той, которую ведут европейцы. Они много и тяжело работают, получают очень мало, и большую часть этих копеек отправляют домой, своим семьям. Однажды в такси я разговорилась с водителем из Индии и по наивности спросила, сколько у него выходных в неделю. Он улыбнулся и сказал, что таксисты работают без выходных по 12 часов в день. Никто не контролирует, сколько времени они тратят на обед или перерывы, но в их интересах «наездить» как можно больше, так как от этого зависит их зарплата. Его «хорошая зарплата» в месяц была равносильна моей арендной плате за студию.

Но самое непростое в Дубае — это климат. Если со второй половины октября и до марта погода великолепная — такое приятное, теплое лето, то с конца апреля начинается ад. Влажность воздуха доходит до 85−90% при температуре около 40−45 градусов. Летом же это могут быть и все 50 градусов по Цельсию, и выходить на улицу становится невозможно.

То есть целых пять месяцев невозможно провести на улице хотя бы десять минут. И если в Беларуси у нас появляется депрессия зимой — от холода и недостатка солнца, то в Эмиратах люди страдают летом из-за того, что все это время сидят взаперти. Основным прибежищем становятся моллы — огромные торговые центры, кафе и рестораны с кондиционером и собственное жилье.

Именно в этот период многие начинают болеть. Потому что когда на улице +40, а ты заходишь в метро, где работают кондиционеры на +22, постоянный перепад температур не может не сказаться на здоровье. Медицинская помощь для резидентов, то есть для тех, кто въехал в страну по специальной нетуристической визе, разрешающей долговременное пребывание на территории Эмиратов, оказывается по страховке, которую должна обеспечить компания.

В таком случае осмотр врача и все необходимые лекарственные препараты оплачиваются страховой компанией. В зависимости от типа страховки есть некоторые исключения по препаратам. Например, витамины и антигистаминные средства по нашей карте не оплачивались, но в моем случае такой необходимости и не возникало. Еще один интересный момент: если ты хочешь взять больничный, то сам должен попросить об этом врача и сказать, на сколько дней он тебе необходим. По окончании срока на повторный прием возвращаться не нужно — ты просто выходишь на работу.

Эмираты — мусульманская страна, но не в привычном понимании этого слова. Коренных жителей там менее 15%, остальные — экспаты, приезжие. Никто не будет на вас косо смотреть за короткие шорты или открытые руки, вопрос лишь в уместности наряда. На пляже рядом могут лежать туристы в бикини и арабская семья в традиционной одежде. В ней же они и купаются.

Арабские женщины очень любят яркий макияж, они дорого одеты и часто не носят платок, накинув поверх своей модной одежды абайю — традиционное черное платье с рукавами. Но это во многом зависит от семьи и разрешения отца или мужа… В городе можно встретить и женщин в полностью закрытых нарядах.

Несмотря на не совсем традиционную для арабской страны культуру, есть определенное время, когда все подчиняются этой самой культуре — священный месяц Рамадан. Это обязательный пост для мусульман, начинающийся обычно в мае-июне каждого года.

С восхода солнца и до его заката им нельзя есть и пить — даже воду. До заката нигде не играет музыка, и никому, даже туристам или живущим в стране резидентам нельзя ни есть, ни пить, ни даже жевать жвачку в общественных местах, в том числе на улице или в собственной машине во время движения. Многие кафе и рестораны закрыты до захода солнца, работают только те, которые находятся при отелях.

Что касается алкоголя, его невозможно купить в обычных супермаркетах: только в специализированных магазинах. Но и для этого нужна особая лицензия, которая приобретается в стране, и ее нужно сопроводить определенными документами.

Эмираты — интересная страна, и с ней стоит познакомиться, но одной поездки, на мой взгляд, будет достаточно. Я встречала людей, которые приезжают туда отдыхать каждый год на протяжении многих лет, и мне казалось это очень странным.

Да, в Дубае отличный сервис, чистые пляжи, безопасность, но в мире еще столько всего интересного! Все-таки при всех своих достоинствах Дубай мне кажется немного искусственным. Знаю, что есть очень много людей, которые думают иначе… Но спустя некоторое время мне захотелось каких-то новых, более живых впечатлений, и весь свой второй год в Дубае я посвятила подготовке к тому, чем буду заниматься дальше.

Это был отличный старт и опыт, который многому меня научил и познакомил с огромным количеством совершенно разных людей. И я всегда буду благодарна ему за это.