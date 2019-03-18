Мэром Вильнюса переизбрали действующего градоначальника 18.03.2019, 13:39

Фото: DELFI / Orestas Gurevičius

На второй срок полномочий переизбран Ремигиюс Шимашюс.

Об этом сообщает портал Delfi.

По предварительным данным, Ремигиюс Шимашюс во втором туре выборов получил 59% голосов, за его оппонента Артураса Зуокаса проголосовали около 40% жителей столицы.

Шимашюс сказал, что в его представлении Вильнюс - "открытый, дружественный, смотрящий вперед, творческий город, построенный на фундаменте свободы". "Я всегда верил в победу и планов "Б" у меня точно не было", - сказал Шимашюс.

Он сказал, что серьезные переговоры о формировании коалиции в совете самоуправления начнет во вторник.

Еще во время подсчета голосов, его оппонент, бывший мэр литовской столицы Артурас Зуокас признал свое поражение и поздравил Шимашюса с победой