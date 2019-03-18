Как жительница Барановичей стала делать бизнес на этикете 3 18.03.2019, 13:55

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Елена Григорьева

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Она дала несколько советов про выбор и принятие подарков.

Несколько лет назад жительница Барановичей Елена Григорьева отказалась от карьеры госслужащей и решила зарабатывать... на этикете, пишет intex-press.by.

Что подтолкнуло ее на столь необычное занятие, чему Елена учит на своих мастер-классах и лекциях и почему, на ее взгляд, правила этикета нужно знать абсолютно всем:

- С детства родители направляли меня в сторону точных наук, в частности – математики. Я училась в математическом классе, участвовала в олимпиадах, школу окончила с золотой медалью. Потом получила высшее экономическое образование. Но при этом всегда чувствовала, что в моей натуре есть что-то творческое.

Почти 20 лет я проработала госслужащей и построила вполне успешную карьеру. Мне довелось общаться со многими людьми, и в результате я получила огромный опыт деловых коммуникаций.

Этому нигде не учат

Примерно 10 лет назад по телевизору я увидела интервью с основательницей Международной школы этикета Леди Ларисой Эванс. Она рассказывала о том, как пришла к созданию своей школы. Будучи замужем за англичанином, Лариса Эванс однажды побывала на торжественном приеме у аристократов, где нарушила все правила этикета, так как… не знала их, хоть до этого думала иначе. Позже в кулуарах ей объяснили, почему все присутствующие были от нее в шоке.

Я поймала себя на мысли, что на подобном мероприятии я бы тоже не знала, как нужно себя вести. У нас в стране этикету не учат. Да, немного в моем детстве о нем рассказывали на классных часах в школе, курс по этикету был у меня в университете. Но это настолько поверхностные знания.

И вот тогда я загорелась мечтой создать свою школу этикета, но потом эту идею отпустила. На работе все было благополучно, карьера – успешной. Не до школы.

Стать специалистом – удовольствие не из дешевых

Несколько лет назад я стала задумываться над тем, туда ли я иду, тем ли я занимаюсь. Я спросила у себя: когда мне будет 50 лет, будет ли мне интересно то, что я делаю сейчас. Ответ был «нет».

Я уволилась с работы и вспомнила про этикет. Поняла, что мне не хватает элементарных знаний, и начала искать, где я могла бы их получить. Оказалось, что в Беларуси это проблема. Только в России этикет преподают дипломаты и дают действительно фундаментальные знания. Например, Дипломатическая академия МИД. Именно там я изучала деловой этикет. Были и различные курсы у лучших специалистов. Моя учеба продолжается и сейчас. Удовольствие это не из дешевых: на обучение я уже потратила несколько тысяч долларов.

В прошлом году я основала Школу этикета и деловых коммуникаций. Зарегистрировала ИП. Раз в квартал плачу налог – 5% от дохода и отчисления в ФЗСН. Учитывая большие расходы, работаю пока в минус. Но это пока только старт. В будущем мой бизнес будет приносить прибыль.

Мастер-классы и лекции

Я веду блог в соцсетях, и там все желающие могут прочитать мои материалы. Но на словах всего не расскажешь, поэтому я также провожу мастер-классы. Например, в одном из ресторанов города я организовала мероприятие по столовому этикету. Я показывала и рассказывала, как пользоваться тканевой салфеткой из-за стола, как правильно держать бокал, как нужно есть сложные блюда и сервировать стол, как общаться с официантом, кто оплачивает счет. Не скажу, что собирается много желающих, но некоторым жителям города эта тема очень интересна.

Вероятно, многим такие мастер-классы не по карману (гостям нужно оплатить не только мои услуги, но и ужин – ведь все отрабатывается на практике), поэтому я придумала более бюджетный вариант – лекции.

Также у меня есть авторский онлайн-курс по столовому этикету и тренинг для бизнеса по деловому этикету.

Дочь гордится мной

В семье к моему занятию относятся с пониманием. Муж всегда поддерживал меня в любых начинаниях, поддержал и в этом. Мне кажется, у нас даже градус общения стал другим. Дочь-подросток сначала к моему новому занятию отнеслась скептически. Она привыкла, что мама была руководителем, занимала конкретную осязаемую должность, и вдруг…

Теперь она консультируется со мной, спрашивает, как правильно есть различные блюда, как делать комплименты, здороваться. Она гордится мной, но на это потребовалось время.

То, что нужно знать каждому

Многие считают, что правила этикета нужно знать лишь высоким чиновникам, крупным бизнесменам и светским персонам. Это не так. Мало кто знает, что существует около 14 видов этикета – столовый, светский, деловой, спортивный, автомобильный, этикет путешественника и т.п. Есть даже нетикет – это правила поведения и общения в интернете.

Этикет – это то, что нужно знать каждому. Кто должен первым заходить в лифт, как правильно знакомиться, кто первым подает руку для рукопожатия. Печально видеть, как за столом люди причмокивают и не понимают, что делают не так. А в кинотеатре некоторые проходят между рядами спиной к сидящим! Когда я это увидела, была в шоке. Мне казалось, что это элементарное правило уже все давно знают.

Иногда мы удивляемся тому, что после первой встречи люди вдруг перестают с нами контактировать. А происходит это из-за того, что мы не знаем правил коммуникаций, не понимаем, как вызвать интерес к себе. Ведь общее впечатление формируется в первые секунды встречи.

А в Барановичах в плане этикета все не очень хорошо. Особенно в молодежной среде. Это проявляется и во внешнем виде, и в манере разговора.

Конечно, я в юности не была идеальной и не знала всего того, что знаю сейчас. И мне хочется донести свои знания другим людям, чтобы они не допускали ошибок.

Как выбрать подарок

Как сделать приятный и запоминающийся подарок и какие предметы не стоит преподносить – советует специалист по этикету Елена Григорьева.

- О подарке желательно задуматься заранее, чтобы было время узнать желания человека, его хобби. Пусть подарок отражает вкусы и желания адресата, а не ваши собственные. Если дарить книгу, то того автора, которого любит одариваемый. Ваша подруга или мама – поклонница оперного искусства? Купите билеты в оперу. Кофеману подарите кофейную пару из фарфора.

- Стоимость подарка важна, когда адресат – статусный человек. Для него приобретите одну небольшую вещицу, но дорогую или брендовую. Это могут быть ручка, карандаш, шейный платок известных марок. Сделайте подарок именным, добавив монограмму или гравировку.

- Самыми приятными являются подарки, которые дарят эмоции. Поэтому хороши подарки-истории. Например, вместе с элитным чаем подарите кружку с зимним рисунком, теплые носки. Украсьте ваше подношение звездочками аниса и палочками корицы. И вот у вас уже собрался набор для уютных зимних вечеров.

- Сопроводите подарок интересным рассказом. Если вы дарите бутылку коллекционного вина, расскажите о том, в какой долине рос виноград, какие погодные условия были в год сбора урожая, чем известен этот производитель. Помните, что алкоголь дарят только в упаковке, а дамам – легкие напитки.

- Хороший вариант для подарка – сериал: близким или партнерам на каждый праздник дарите предметы из одной коллекции. Например, чашки кофейного сервиза из хорошего фарфора, пока не соберется полный набор. При этом производитель должен быть один и тот же, а все предметы – из одной коллекции.

- Если вам так и не удалось приготовить хороший подарок, подпишите открытку. Своей рукой, желательно красивым или просто аккуратным почерком. С личными пожеланиями, а не с печатным текстом. Это то, что вне времени и моды.

Руководителям или клиентам

В деловом мире не дарят подарок руководителю от себя лично, а также партнеру или клиенту на стадии переговоров. Это выглядит как подкуп.

В некоторых компаниях действует регламент на подарки и их стоимость. Если хотите поздравить клиентов или партнеров, уточните в протокольной службе или в отделе кадров, какие подарки допустимы. Это позволит избежать неловких моментов.

Как принимать подарки

Принимать подарки нужно с благодарностью. Возможно, вы получили не то, что хотели. Но так или иначе, изобразите радость и поблагодарите дарителя.

Если подарок прислали или передали, в течение 2–3 дней отправьте дарителю письменную благодарность, написанную от руки. Люди ценят такой знак внимания больше, чем послание по электронной почте или телефонный звонок.

«Черный» список подарков

Парфюм. Этот подарок уместен, если вы точно знаете предпочтения одариваемого.

Средства гигиены. Нетактичный намек на то, что нужно чаще их использовать.

Косметика. Слишком индивидуально.

Абонемент в СПА и фитнес-центр. Напрашивается вопрос: одариваемый так плохо выглядит?

Канцелярия с логотипом вашей компании. Лучше сделать надпись с инициалами или логотипом того, кому этот подарок предназначен.

Продуктовый набор. Сейчас популярен этот вид подарков, но будьте осторожны: многие имеют различные виды пищевой аллергии.