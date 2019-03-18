Могерини: ЕС никогда не признавал и не признает аннексию Крыма 1 18.03.2019, 14:07

Федерика Могерини

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Европейский союз выступает за непризнание незаконной аннексии.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в начале заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня 5-я годовщина незаконной аннексии Крыма Россией. ЕС постоянно заявляет, что мы не признавали и не признаем это нарушение международного права", - сказала Могерини.

"Мы полностью солидарны с Украиной, поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Последние пять лет принесли систематические нарушения фундаментальных прав и свобод крымских татар, многие из которых были арестованы в нарушение международного права", - добавила она.

ЕС призывает расследовать все случаи нарушения прав человека и предоставить полный доступ на полуостров представителям международных правозащитных организаций.

"Растущая милитаризация Крыма и Севастополя за этот период имела негативное влияние на политику безопасности ситуации в Черноморском регионе. Опасный рост напряжения в Керченском проливе был еще одним следствием аннексии. ЕС ожидает, что Россия немедленно и без каких-либо условий отпустит захваченных украинских моряков и корабли", - сказала Могерини.

Она напомнила, что ЕС внес в санкционный список восемь человек, причастных к нападению на украинские корабли.

"Решение было объявлено параллельно с нашими трансатлантическими партнерами. И это демонстрирует наше единство и сильный ответ на незаконное использование силы Россией. Сегодня мы подтверждаем наше единодушие и сохраняем вопрос Крыма на повестке дня", - подчеркнула Могерини.