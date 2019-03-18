Участница «Марша нетунеядцев»: Власти требуют возврата «декретных» денег 6 18.03.2019, 14:16

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Алена Крень

Многодетная семья могилевчан временно уехала на заработки в Польшу, а белорусские власти портят им жизнь.

Участница «Марша нетунеядцев-2017» в Могилеве Алена Крень вместе с мужем уехали туда, где есть работа, но белорусское государство так легко не отпускает, пишет mogilev.online.

Алена Крень вместе с мужем воспитывает четверых детей. 15 марта 2017 года она приняла активное участие в акции протеста против декрета о «о тунеядцах» в Могилеве. Многодетную мать задержали и отправили на суд, где ей дали штраф в 10 базовых величин за нарушение закона о массовых мероприятиях. Сейчас женщина оспаривает это наказание в Комитете по правам человека ООН.

Пять месяцев назад семья Крень временно переехала жить в польский Гданьск. Там мужу Алены предложили работу с зарплатой, которую вряд ли могло предложить родное белорусское государство. Командировка рассчитана на год, после чего семья, скорее всего, вернется в Беларусь.

В этом месяце Алена Крень узнала, что государство требует от неё возврата «декретных» денег:

— Моя подруга открыла наш почтовый ящик, а там письмо из Фонда социальной защиты. Тон письма угрожающий, мол, вы скрыли от нас факт своего переезда в другую страну, посему сумму декретных денег, которые вы получили за последние пять месяцев и все другие выплаты необходимо срочно вернуть в бюджет.

На сегодняшний день речь идет о сумме в 2.400 рублей. Для нашей семьи — это огромные деньги, взять их пока негде..., — сообщила Алена.

При этом с точки зрения законодательства государство право. Алена подтверждает, что сама упустила из виду существование закона, согласно которому при выезде детей за пределы страны на срок больше двух месяцев выплата пособия прекращается. При этом родители должны предоставить информацию по месту получения пособия о том, что они собираются покинуть территорию страны, чтобы впоследствии не возмещать сумму переплаты.

Погасить долг перед родным государством семья Крень не отказывается. Но обращает внимание на то, насколько наплевательски относится к людям сама система:

— Проблема в том, что не каждая белорусская семья может в один платеж вернуть в бюджет сумму в 1200 долларов. Я написала письмо в администрацию Октябрьского района Могилева, в котором описала ситуацию. Рассказала и о том, как тяжело с тремя несовершеннолетними детьми найти требуемую сумму. Я поставила в известность районных чиновников о том, что готова возместить все до копейки, и что уже нашла возможность заплатить 200 рублей из этой суммы. Для того, чтобы вернуть всю сумму полностью нашей семье нужно время. Проще говоря, рассрочка этого платежа. Об этом я и попросила районное руководство — дайте время, рассрочьте платеж, — рассказала Крень.

Ответа женщина пока не получила. Зато Фонд социальной защиты населения пригрозил в своем письме, что если 1200 долларов не будут возмещены до 15 марта, то на Крень подадут в суд.

— Понятно, что я не верну этот долг в указанный срок. Поэтому скорее всего, будет суд, опись имущества, что там еще? Для меня сам факт возможного суда — унизителен. Поэтому, со стороны государства нужен шаг навстречу, шаг благоразумия. Зачем нужен суд, если я признаю долг и готова все выплатить. Единственное, что не сразу, а по частям, — сказала женщина.