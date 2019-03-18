Стало известно, какой будет погода на неделе 18.03.2019, 14:33

1,062

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ожидается температура выше нормы, но с осадками.

На этой неделе в Беларуси сохранится неустойчивая с осадками погода. Лишь в середине недели под влиянием области повышенного атмосферного давления осадков будет меньше. Поступающие воздушные массы атлантического происхождения будут удерживать температурный фон на 2−4 градуса выше климатической нормы. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

19 марта, во вторник, под влиянием атмосферных фронтов ночью по юго-востоку, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Ночью в отдельных районах слабый туман. Днем местами по стране ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5 °С, максимальная днем — +5…11 °С.

В среду, 20 марта, преимущественно без осадков, лишь местами по северу небольшие кратковременные осадки: мокрый снег, дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — −3…+3 °С, максимальная днем — +3…10 °С.

21 марта, в четверг, очередная система атмосферных фронтов с Западной Европы принесет новую порцию влажного воздуха. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, в основном по востоку страны, ожидаются кратковременные осадки: мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами прогнозируется усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — −2…+4 °С, максимальная днем — +4…11 °С.

В пятницу, 22 марта, под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4 °С, максимальная днем — +5…12 °С.