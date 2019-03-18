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Премьер-министр Польши: Производительность работы предприятий выросла на 11%

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  • 18.03.2019, 14:43
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Leszek Szymański

Это выше, чем во Франции и Германии.

В Польше растет производительность работы предприятий, - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на металлургический комбинат «Феррум» в Катовице, передает «Радио Польша».

По словам главы правительства, за последние три года этот показатель вырос на 11%, в то время как во Франции и Германии он вырос примерно на 2%.

«Внедрение инновационных решений приводит к тому, что добавленная стоимость все растет и растет. Сегодня мы показываем все более высокие стандарты качества польских продуктов, обеспечивая себе более высокую маржу. Я очень этому рад», - заявил премьер Моравецкий.

Политик подчеркнул, что металлургический комбинат «Феррум» был спасен от банкротства благодаря Польскому фонду развития, который вложил в предприятие более 200 миллионов злотых, более 45 миллионов евро.


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