Юбилейно-пропагандистская глупость 18.03.2019, 15:12

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Для начала к Януковичу, он же у вас под боком!

"Конкретные физические и юридические лица могут обращаться в Международный третейский арбитраж", требуя возмещения ущерба от действий Украины в Крыму за годы пребывания полуострова в ее составе.

Юбилейно-пропагандистскую глупость Володина углубляют и расширяют. Правда, понимают, что такие иски ни от аннексированного Крыма, ни от нарушившей международные договоры РФ никто не примет. Хотят зайти через граждан, а для начала подсчитать ущерб от действий Украины, которая "лишила Крым права на развитие", пишет Telegram-канал "СерпомПО".

Ну, так и обращайтесь к тем, кто лишил. Для начала к Януковичу, он же у вас под боком! Пусть поделится своими золотыми батонами.

А еще ждите теперь реальных исков к России, причем не от граждан и юрлиц, а от государств, для начала Балтии. Они и ущерб уже давно посчитали. Российские власти, помнится, смеялись и говорили, что подобные иски не имеют ни малейшей перспективы. Ну, начните судиться за Крым и сразу увидите перспективу встречных претензий.

Что же касается лишения права на развитие – бойтесь собственных граждан. Поезжайте по стране, посмотрите на разбитые дороги, закрытые заводы, аварийное жилье, опустевшие деревни и опустившихся от беспросветной многолетней нищеты россиян. И ждите иска от какого-нибудь Ивана Ивановича. Имеет право.