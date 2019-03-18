Как шесть коров и трое телят сельчанки мешают властям 18.03.2019, 16:18

История белоруски из деревни под Гродно.

В деревне Мостки, что всего в 20 километрах от Гродно, живет всего 8 человек. А еще 6 коров и три теленка, которые, сами того не подозревая, стали причиной непримиримой войны между соседями, пишет tut.by.

Люди, живущие рядом с маленьким хозяйством, жалуются на неприятный запах и антисанитарию, пишут заявления в сельисполком и вызывают в деревню санстацию и ветеринаров. Хозяйка же скота сетует, что ей не дают спокойно жить и наконец начать развивать в умирающей деревне свое хозяйство.

— У нас что, правда так сильно пахнет? — растерянно спрашивает журналистов местная жительница Людмила. Это она — хозяйка тех самых коров, соседству с которыми не рады остальные жители деревни.

Женщина ведет показывать свое поголовье и, немного смутившись, пытается объяснить — да, по весне загон выглядит неприглядно. Много грязи и навоза. Но совсем скоро все подсохнет, да и она не сидит сложа руки — убирается здесь по мере возможности. В мае, обещает, животные переселятся на луг. Надо только подождать.

Вернулась в деревню, чтобы организовать большое хозяйство. Пока не получается

Когда-то в Мостках, которые находятся на окраине заказника «Озеры», было 18 хат и несколько улиц. Местные держали большие хозяйства, ходили в лес по грибы и ягоды. Тем и жили. Со временем деревня стала вымирать, но несколько лет назад сюда стали снова переезжать жить городские.

Вот и Людмила вернулась в свою родную деревню в 2011 году. Тогда на семейном совете решили, что экономнее будет жить не в Гродно, а поселиться в Мостках, где у женщины остался родительский дом. Тем более, она все время хотела завести большое хозяйство. Муж и две дочери идею мамы поддержали.

— Коровы, а к ним еще куры, утки, гуси и две свиньи… Но, если бы знала, что все так получится, сто раз подумала бы, переезжать нам сюда или нет, — женщина говорит, что с 2014 года держать коров спокойно не может.

Вызывают на комиссии из-за живности

Как-то семью поставили в СОП. Правда, сейчас этот статус снят, но примерно раз в год женщину вызывают на различные административные комиссии. Статус такой не потому, что дети нуждаются в еде или их, упаси Господи, бьют — просто, по мнению чиновников, здесь грязно.

— В СОП поставили нас якобы из-за антисанитарии: мол, в доме грязно, а мы с родительскими обязанностями не справляемся. Но я думаю, что это все из-за того, что я как-то позвонила на горячую линию Минобра: детей моих не хотели возить на школьном автобусе в Озерскую школу. Автобус-то был, но к нам ради двух человек не заезжал. Я жаловалась по месту, добивалась — и наконец позвонила в министерство. Вопрос быстро решили — но именно с тех пор к нам зачастили проверки.

Людмила показывает стопку документов: жалобы, заявления, письма, административные протоколы. Последний составлен первого марта этого года. Женщина привлечена к административной ответственности за то, что «земельный участок в неудовлетворительном состоянии, не благоустроен, меры по эффективному использованию не принимаются».

— Однако наличие большого хозяйства в этом дворе почему-то вынесено за скобки данного документа, — Людмила пытается объяснить, что шесть коров и телята действительно могут сделать во дворе определенный беспорядок, но это временное явление. Уже скоро они будут пастись на лугу, да и сама хозяйка очень переживает, что ее животные приносят всем такие неудобства.

Она рассказывает, что в феврале этого года сельсовет выделил для нужд ее подсобного хозяйства дополнительный земельный участок на окраине деревни. Но, по словам Людмилы, там нельзя возводить капитальные строения — лишь временные.

— Участком я очень довольна. Коровы, наконец, не будут никому мешать. Но как мне их содержать там круглогодично, если я не могу провести туда электричество и воду? Хлев тоже не могу построить. На этой земле можно поставить лишь времянку без дополнительных коммуникаций. Я направила заявление в сельсовет, чтобы мне все-таки разрешили на участке что-то строить, но меня сразу предупредили, что разрешение я не получу, — говорит Людмила.

За несколько лет к Людмиле накопилось много претензий со стороны местных властей. Например, стадо как-то забрело на уже убранное колхозное поле: женщину оштрафовали. Были претензии и со стороны ветеринарных служб: специалисты составляли предписания о нарушении ею санитарных норм — постройки, где находятся животные, мол, располагаются слишком близко к соседним домам. Женщине все еще надо устранить это нарушение, но как это сделать — ей непонятно.

— Содержать коров где-то, кроме этого хоздвора в середине деревни, пока просто негде, — женщина чуть не плачет.

Коровы, как будто чувствуя настроение хозяйки, подходят к ней ластиться. Людмила говорит, что она бы с удовольствием как-то изменила данную ситуацию, но как — не знает.

Так ситуация выглядит с точки зрения Людмилы. Однако и соседей, которые на нее жалуются, можно понять.

— Очень сложно жить около этой фермы. Дышать просто невозможно. Еще хуже становится, когда ветер дует в сторону деревни, — говорит соседка женщины Раиса — и ведет нас по участку, который вплотную примыкает к хоздвору Людмилы.

Раиса рассказывает, что коровы, например, часто гуляют сами по себе и забредают на соседние участки. Еще соседку беспокоит куча навоза на территории хоздвора.

— Понимаете, деревня находится на территории заказника. Кучу навоза соседи не убирают лет пять. Непонятно, как это все влияет на экологическую обстановку вокруг. Здесь же антисанитария полная, вот посмотрите. А запах? К нам уже перестали внуков возить. Ведь мы думали, переселяясь в деревню, что на пенсии будем наслаждаться природой и чистым воздухом, а получается, что уже несколько лет ведем войну против неприятных запахов. Раньше все держали коров, свиней, птицу, но такого не было. Соломы привозили, подстилали, навоз вывозили, а сейчас просто невозможно находиться на улице. Постоянно этот удушающий запах, — женщина тоже чуть не плачет. Для убедительности показывает фотографии коров, которые гуляют на соседском участке.

Участок есть, но построить хлев там нельзя

В Гродненском райисполкоме о ситуации в Мостках знают. В отделе архитектуры и строительства говорят, что несколько лет подряд специально созданные комиссии выписывали Людмиле предписания, чтобы она устранила нарушения: как справилась с антисанитарией, так и увеличила санитарный разрыв между участками с 14 до 25 метров.

— Однако Людмила просто игнорировала все наши замечания. Мы не можем оставить без внимания жалобы местных жителей. Мы много раз выезжали на место. Да, участок в неудовлетворительном состоянии, постоянный неприятный запах, коровы слишком близко к жилым домам. Мы предлагали хозяйке оформить фермерское хозяйство, объясняли, куда надо обращаться, разъясняли про санитарные нормы, однако все остается так же, как и было, — рассказывают в отделе архитектуры и строительства Гродненского райисполкома.

Что касается участка, который был выдан Людмиле на окраине деревни, то в райисполкоме объясняют: районная власть не вправе выдавать разрешение для строительства там каких-либо капитальных строений. Чиновники руководствуются указом № 200, где расписаны административные процедуры, которые вправе осуществлять районные исполкомы. Разрешения на возведение капитальных строений на участках, выданных для ведения личного подсобного хозяйства, там нет.

— Мы осуществляем выдачу разрешений только в рамках административных процедур, которые установлены в перечне, утвержденном в пункте 1 указа. Для граждан там только выдача разрешений на строительство жилых домов и капитальных построек на придомовой территории, то есть тех построек, которые нужны для обустройства дома, — говорят в отделе архитектуры и строительства.

— То есть Людмила на своем участке, который находится на окраине деревни, а не около ее дома, построить хлев действительно не может?

— Мы не можем выдать ей такое разрешение. Она может там возвести времянку, например, но ее такой вариант не устраивает. Людмила имеет право обжаловать решение в облисполкоме. Но и там также не выдают физическим лицам разрешение на возведение на таких участках капитальных строений. Мы можем направить ходатайство о внесении в законодательство изменений. Что мы и делаем, потому что Людмила — не единственная, которая обращается к нам с подобной просьбой. Мы еще раз выйдем с таким же ходатайством на более высокий уровень. Может быть, будет возможно изменить законодательство. Потому что пока — это замкнутый круг.