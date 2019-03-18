Крик души борисовчанина: Людей достала зажравшаяся власть 3 18.03.2019, 15:26

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Власти посоветовали оставшимся без света борисовчанам «покупать фонарики».

Читатель сайта Сharter97.org из Борисова рассказал о том, в каком состоянии находится микрорайон Лядище и как власти игнорируют просьбы местных жителей.

«Извините , что отрываем вас от более важных тем, но осталась надежда только на вас. Знаем, что после публикаций на вашем сайте у белорусов появляется надежда на то, что наконец-то чиновники различного ранга и местная зажравшаяся власть хоть ненадолго, но повернутся к насущным проблемам своих граждан.

Похоже, что у нас в Борисове, после высказываний Лукашенко о внешней угрозе со стороны НАТО и проведении реформы ЖКХ, уже реально начали готовить людей к жизни в землянках и окопах.

В районе Лядище (ул. Днепровская, бывший военный городок) созданы условия, приближенные к территории, где ведутся боевые действия.

На протяжении длительного времени отсутствует уличное освещение. И это в самом оживленном месте, где каждый день люди ходят на остановку, в больницу, дети ходят в школу и т.д.

Люди обращались в различные инстанции, в 2017 году писали зам. председателя Борисовского райисполкома.

Ответ: освещение не предусмотрено, покупайте фонарики. Люди ходят по проезжей части, где ездят машины. Был случай когда машина сбила женщину. Когда был снег - еще было как-то видно, но сейчас все растаяло и полная темнота.

На протяжении месяца каждый день отключают на весь день горячую воду, людям не дают никакой информации. Что хотят, то и делают. Оказывается, что на весь городок имеется рабочая только одна задвижка - чтобы поменять кому-то кран в доме отключают все 60 домов.

Весь район перекопан и похож на линию обороны с вырытыми капонирами и окопами. В районе дома №30 столб с проводами наклонился на 45 градусов прямо над проезжей частью.

Свалки и помойки-главная "достопримечательность" района, которой конкуренцию может составить только многочисленные кучки пьяниц, которым здесь раздолье. Восемь питейных заведений на участке 150-200 метров, некоторые продают алкоголь до 00.00 часов ежедневно. Милиции здесь не видно.

Людей все достало, на очередных выборах будем поддерживать тех, кто настроен на демократические перемены, кто против произвола, воровства, кто заставит зажравшуюся власть работать и заботиться о своих гражданах. Жыве Беларусь!», - рассказал читатель Сharter97.org.